Kaune gimusios „4 Mortos“ sugrįžo atsisveikinti

Svarbu ne vien taupumas
Dar prieš prasidedant Dariaus Rabašausko režisuotam spektakliui buvo aišku, kad šį vakarą į Kauno pilies amfiteatrą žmones atvedė ne vien galimybė nemokamai pamatyti teatro kūrinį. Vieni „4 Mortų“ dar nematę, kiti spektaklį prisimena iš teatro scenos, tačiau didelę dalį žiūrovų sukvietė faktas, kad Kaune jis rodomas paskutinį kartą.
Temstanti Kauno pilies aplinka žiūrovams tapo vieta, kurioje spektaklis užbaigė savo kelionę...
Taigi netrukus scenoje pasirodys keturios Mortos: Laurita Peleniūtė, Margarita Bladženauskaitė, Jonė Šadeikė ir Rūta Waller. Folkloro dainomis, žaidimais ir humoru jos kalbės apie žmogaus gyvenimo etapus ir mirtį. Tačiau kol scenoje dar tylu, tarp žiūrovų girdėti svarstymai, kodėl būtent šis paskutinis vakaras sulaukė tiek daug žmonių.
Užkalbinta žiūrovų minioje buvusi Ilona prisipažino, kad niekada nebuvo mačiusi „4 Mortų“. Apie spektaklį ji išgirdo per Kauno teatrų repertuarų pristatymą, kuriame buvo pristatytas ir kamerinio teatro sezono atidarymas.
„Mane labai sužavėjo kamerinio teatro sezono atidarymo spektaklis „4 Mortos“. Niekada nebuvau jo mačiusi, net gėda, todėl pajutau, kad į paskutinį rodymą Kaune tiesiog privalau ateiti“, – sakė Ilona.
Jos manymu, gausią publiką pritraukė ir nemokamas įėjimas. „Tokie nemokami spektakliai ne be reikalo surenka tiek daug žmonių. Kai kurie žmonės tiesiog neišgali nusipirkti bilieto – pažiūrėkite, kiek dabar kainuoja pamatyti spektaklį“, – svarstė žiūrovė.
Danutė pirmiausia perskaitė spektaklio anotaciją. Ją suintrigavo ne tik kūrinio tema, bet ir pasirinkta aplinka – spektaklis vyksta po atviru dangumi, sutemus, Kauno pilies pašonėje. Vis dėlto svarbiausia priežastis atvykti jai buvo tai, kad spektaklis paskutinįkart rodomas mieste.
„Manau, žmones vilioja galimybė paskutinį kartą pamatyti šį spektaklį, o ne vien tai, kad jis nemokamas. Jeigu šiandien jis būtų rodomas teatro scenoje, manau, susirinktų tiek pat daug žmonių“, – sakė moteris.
Pradžia ir pabaiga
Kauno miesto kamerinio teatro vadovė Jurgita Knyvienė pasakojo, kad „4 Mortos“ Kaune jau seniai nebuvo rodomass. Nors spektaklis iš pradžių buvo sukurtas teatro scenai, kūrybinė komanda ilgainiui suprato, kad jo laumiškumą geriausiai atskleidžia gamta.
„Kaunas šio spektaklio seniai nematė, o lauke jo apskritai nebuvo matęs. Todėl nusprendėme, paskutinį kartą rodydami spektaklį, nemokamai skirti jį miestui“, – sakė J. Knyvienė.
Šiuo pasirodymu teatras pradėjo 51-ąjį sezoną. Vadovė teigė, kad jubiliejų reikia švęsti nuo pat pradžių, todėl ir pasirinkta sezoną atidaryti nemokamu spektakliu kauniečiams. Taip tą patį vakarą susitiko du teatro gyvenimo taškai: naujo sezono pradžia ir ilgai gyvavusio kūrinio pabaiga.
J. Knyvienė taip pat pristatė naujojo sezono planus ir pasidalijo, ko labiausiai laukia ateinantį sezoną. „Naujajame sezone labiausiai nekantraujame dėl jaunimo teatro festivalio „Išeities taškas“, kuriame bus rodomi jauniausių kūrėjų darbai ir vyks eskizų konkursas. Spalio viduryje numatyta premjera „Banginis ant kranto“. Šį sezoną bus staigmenų ne tik publikai, bet ir mums patiems“, – atviravo vadovė.
Su „4 Mortomis“ žiūrovai galės susitikti ir pasibaigus sceniniams spektaklio rodymams – pagal spektaklį sukurtą filmą galima pamatyti platformoje Artis.tv.
Šiame spektaklyje mirtis parodyta šviesiai, su humoru. Jis primena, kad tai viena iš gyvenimo sudedamųjų dalių.
Iš teatro – į gamtą
Spektaklio istoriją prisiminė ir folkloro tyrinėtoja, spektaklio kompozitorė ir viena iš keturių Mortų – L. Peleniūtė. 2017 m. gruodį pirmą kartą Kauno kamerinio teatro scenoje pristatytas projektas po karantino į teatrą nebegrįžo – pradėjo keliauti po gamtos erdves. Atlikėjos dėl to net juokaudavo: „Mortos – tai valkatos, išvarė iš teatro.“ Vis dėlto gamta kūriniui tapo ne atsitiktine stotele, o jam artimiausia scena.
„Mes daug geriau jaučiamės vaidindamos ne teatro scenoje, o gamtoje. Spektaklyje daug sąsajų su ugnimi, vandeniu ir medžiais, o pačios Mortos yra deiviškos, laumiškos – jų vieta gamtoje“, – atviravo L. Peleniūtė.
Pastaraisiais metais „4 Mortos“ buvo rodomos vis rečiau, todėl paskutiniai spektakliai Kaune ir Kernavėje kūrybinei komandai tapo pagarbiu atsisveikinimu.
„Pabaigos tokios pat svarbios kaip ir pradžios. Esu dėkinga, kad teatras nusprendė paskutinius rodymus surengti sezono atidarymo proga. Šią pabaigą lydi kontrastingi jausmai – labai gaila, bet kartu jaučiu ir didelį dėkingumą komandai ir laukiu naujų pradžių“, – sakė spektaklio kompozitorė.
L. Peleniūtė sakė, kad spektaklis gimė Kaune ir visada Kaune liks. Paskutiniame spektaklyje svarbūs vaidmenys patikėti tiek Kauno piliai, tiek tiltui, ant kurio kabėjo spektaklio sūpynės. Devynerius metus gyvavusiam kūriniui ir jo mitologijai ši vieta suteikė dar vieną simbolinį sluoksnį.
Per tiek metų „4 Mortos“ susipynė ir su asmeniniais komandos gyvenimais. Viena iš aktorių susilaukė mergaitės, kurią pavadino Morta.
„Šiandien į sceną lipsiu su jauduliu, nes šis spektaklis mums ir režisieriui labai daug reiškia, esame jo susieti – juk mes užaugome su Mortomis“, – prisipažino L. Peleniūtė.
Atgimsta pirmykštis pradas
Saulei nusileidus keturios Mortos žiūrovus veda per vaikystę, jaunystę, brandą ir senatvę. Lietuvių folkloras, mitologinės būtybės ir humoras čia padeda kalbėti tema, kuri dažnai paliekama nuošalyje. Mirtis spektaklyje nėra vien tamsi pabaiga – ji rodoma kaip neišvengiamas gyvenimo etapas.
Po spektaklio kalbinta žiūrovė Raimonda pasakojo, kad ji „4 Mortas“ anksčiau buvo mačiusi teatro scenoje, todėl šįkart pirmiausia pastebėjo, kaip kūrinį keičia aplinka.
„Teatre spektaklis galbūt atrodo dramatiškesnis, tačiau čia, gamtoje, jis gyvesnis. Dėl to man lauko versija patiko labiau – gamtoje stipriau atgimsta pirmykštis pradas“, – dalijosi žiūrovė.
Raimonda mano, kad daugelis tą vakarą susirinkusių žmonių spektaklio anksčiau nebuvo matę. Jos pastebėjimu, lietuvių publika dažnai renkasi komedijas, todėl iš aprašymo „4 Mortos“ gali pasirodyti pernelyg rimtas kūrinys. Nemokamas spektaklis suteikia progą išdrįsti susipažinti ir su kitokiu žanru bei sudėtingesnėmis temomis.
„Šiame spektaklyje mirtis parodyta šviesiai, su humoru. Jis primena, kad tai viena iš gyvenimo sudedamųjų dalių. Šalia esanti pilis prisidėjo savo gera aura ir bioenergetika“, – sakė Raimonda.
Rugsėjo 19-ąją „4 Mortos“ paskutinį kartą rodytos Kernavėje, o Kauno pilies amfiteatre jos atsisveikino su miestu, kuriame gimė. Vieniems žiūrovams tai buvo pirmoji pažintis su spektakliu, kitiems – galimybė palyginti teatro sceną su erdve po atviru dangumi, o kūrybinei komandai – paskutinįkart sugrįžti į pradžios tašką.
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