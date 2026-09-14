Keturias dienas trukusį Šiaulių gimtadienį vainikavo „Geltoni vėlyvieji pusryčiai“

Po intensyvių šventės dienų, pripildžiusių miestą muzikos, įspūdingų reginių, tūkstantinių susibūrimų ir įvairiausių patirčių, sekmadienį Šiauliai susitiko kiek kitaip – prie bendro stalo.
Geltonai nusidažiusi miesto širdis tapo jaukia susitikimų, muzikos ir bendrystės erdve, kurioje šiauliečiai ir miesto svečiai mėgavosi paskutinėmis 790-ojo miesto gimtadienio akimirkomis.
Rengėja – Šiaulių miesto savivaldybė, organizatorius – Šiaulių kultūros centras.
Keturias dienas Šiauliuose skambėjusi muzika, miesto gatves užlieję tūkstančiai žmonių, įspūdingi reginiai ir gausybė susitikimų rugsėjo 13-ąją užleido vietą jaukiam ir bendruomeniškam jubiliejinės šventės finalui.
790-ojo Šiaulių gimtadienio renginių maratoną Prisikėlimo aikštėje vainikavo pirmą kartą surengti „Geltoni vėlyvieji pusryčiai („brunch“)“ – šventė po atviru dangumi, subūrusi šiauliečius ir miesto svečius prie bendro stalo.
Geltona spalva tądien lydėjo visur – nuo dalyvių aprangos iki išradingai dekoruotų stalų ir mažiausių šventinių akcentų. Į Prisikėlimo aikštę susirinkę dalyviai atsinešė savo vaišių, gėrimų, pasirūpino stalo dekoru ir kūrė savitą vėlyvųjų pusryčių nuotaiką.
Vieni stalai stebino subtiliomis kompozicijomis, kiti – žaismingomis detalėmis ir netikėtais sprendimais, tačiau visus juos jungė viena spalva ir noras jubiliejinį miesto gimtadienį užbaigti drauge.
Pirmą kartą „Šiaulių dienų“ programoje atsiradę „Geltoni vėlyvieji pusryčiai („brunch“)“ tapo ne tik nauja šventės patirtimi, bet ir simbolišku jos finalu. Po didžiųjų koncertų, tūkstantinės eisenos, reginių ir įvairiose miesto erdvėse vykusių renginių šventė tarsi sulėtino tempą – žmonės susėdo prie vieno bendro stalo pasikalbėti, pasidalyti vaišėmis, pasimėgauti muzika ir paskutinėmis jubiliejinio savaitgalio akimirkomis.
Renginį atidarė naujai atgimusi, Pauliaus Jasiūno aranžuota daina „Šiauliai. Čia mano namai“, kuriai muziką parašė Rolandas Janušas, žodžius – Marius Budraitis.
Šiauliečių mylimą kūrinį scenoje atliko Agnė Michalenkovaitė, Dovi Mi, Laura Remeikienė, Rasa Stoškuvienė ir Rolandas Janušas.
Visą jaukią sekmadienio popietę muzika lydėjo ir toliau. Susirinkusiesiems pasirodė atlikėjas Dovi Mi, o vėliau scenoje susitiko „3 divos“ – Rūta Ščiogolevaitė, Vaida Genytė ir Aistė Pilvelytė.
Muzikiniai pasirodymai papildė aikštėje tvyrojusią lengvą sekmadienio nuotaiką ir tapo paskutiniu keturias dienas skambėjusio miesto muzikinio pasakojimo akcentu.
Ne mažiau dėmesio sulaukė ir dalyvių kūrybiškumas. Visi renginio svečiai galėjo balsuoti už labiausiai patikusius šventinius stalus, o penki gražiausiai papuošti stalai buvo apdovanoti Šiaulių jubiliejinių metų prizais.
Vis dėlto tądien svarbiausia buvo ne varžytis – spalvingos kompozicijos, kruopščiai apgalvotos detalės ir dalyvių pastangos kūrė bendrą aikštės vaizdą, kuriame kiekvienas stalas tapo nedidele didelės miesto šventės dalimi.
Keturių dienų „Šiaulių dienos 790“ finišas buvo kitoks nei triukšminga didžiojo koncerto kulminacija. Prisikėlimo aikštėje jubiliejinė šventė baigėsi taip, kaip ir dera miestui, kurio istoriją pirmiausia kuria žmonės – susitikus, susėdus greta ir skiriant laiko vieniems kitiems.
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