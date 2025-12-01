Kino filme – kelionė Romaino Gary pėdsakais

Režisierės Lilijos Vjuginos dokumentinis filmas „Romanas apie Romaną“ įtraukia į detektyvinę istoriją po mįslingą Romano Kacewo vardu gimusio talentingojo menininko biografiją, prilygstančią literatūrinės vaizduotės kūriniui.
R. Gary romanuose sukūrė ir įtvirtino mistišką savo tapatybę, istorikų ilgai laikytą literatūrine išmone. „Ilgą laiką vyravo aiški skirtis tarp R. Gary sukurto literatūrinio pasaulio ir jo biografijos. Trūko archyvinių duomenų ir išsamesnių tyrimų, todėl oficialią rašytojo biografiją gaubia mistifikacijų šydas, – sako režisierė. – Kurdami filmą norėjome apžvelgti, kaip jos susiformavo, ir pasiūlyti naują žvilgsnio perspektyvą, atskleidžiančią, kad rašytojo literatūrinė vaizduotė buvo glaudžiai susijusi su jo gyvenimu.“
Vienas filmo veikėjų, ilgametis R. Gary biografijos tyrinėtojas Alexanderis Vasinas, laikėsi principo laikyti tiesa viską, ką apie save autobiografinių bruožų turinčiuose romanuose pasakoja R. Gary, ir pamėginti pagrįsti tai archyviniais dokumentais.
Kūrybinės komandos pasirinktą kryptį palaikė R. Gary ir tragiško likimo aktorės Jean Seberg sūnus Alexandre’as Diego Gary, o jo dvi dukros tapo juostos veikėjomis. „Jį džiugino mintis, kad nusprendėme nuosekliai patikrinti faktus ir susieti atskirus fragmentus į visumą, paneigiančią, kad R. Gary savo biografiją konstravo kaip klaidinantį pramanytą pasakojimą“, – R. Gary šeimos santykį su filmo kūrybiniu procesu atskleidžia L. Vjugina.
Viena didžiausių filmo intrigų režisierė pasirinko R. Gary tėvo liniją. Oficialiose biografijose rašytojo tėvu įvardijamas žydų kilmės prekybininkas iš Trakų Ariehas Leibas Kacewas, 1925 m. po skyrybų su aktore Mina Owczyńska sukūręs naują šeimą. Pats R. Gary vėliau tvirtino, kad jo tikrasis tėvas buvo garsus rusų aktorius Ivanas Mozžuchinas. Jam suteikiamas išskirtinis vaidmuo ir viename garsiausių rašytojo romanų „Aušros pažadas“.
A. Vasinas atsekė, kad rašytojo motina ne tik buvo pažįstama su I. Mozžuchinu, bet ir turėjo bendrų nuotraukų, iš kurių žvelgia abu aktoriai ir mažasis Romainas.
Filmo pasakotoju tapo prancūzų rašytojas, buvęs profesionalus ledo ritulio žaidėjas François Henri Désérable’is, parašęs romaną „Toks ponas Piekielnis“, nominuotą Goncourt’ų, Renaudot, „Médicis“, „Femina“ ir „Interallié“ literatūrinėms premijoms, o 2018 m. išleistą ir lietuviškai (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, vertė Dainius Gintalas).
Atsitiktinai į Vilnių atklydęs jaunas autorius tąsyk prisiminė epizodą iš romano „Aušros pažadas“, kuriame į liūdną pelę panašus žmogus būsimojo rašytojo paprašė: kai šis išgarsėsiąs ir susitiksiąs su didžiais žmonėmis, tegu jiems pasako, kad Vilniuje, Didžiosios Pohuliankos gatvės 16-uoju numeriu pažymėtame name, gyveno toks ponas Piekielnis.
Filme „Romanas apie Romaną“ F. H. Désérable’is tampa savotišku R. Gary alter ego, keliaujančiu po žymiojo vilniečio gyvenime lemtingą įspaudą palikusias vietas, tarp jų sugrįždamas ir į kadaise tyrinėtą R. Gary gimtąją Jono Basanavičiaus gatvę Vilniuje – šįkart su garsiojo tėvynainio šeimos nariais.
