Knyga „Berniukas nuryja visatą“ apdovanota svarbiausiomis Australijos premijomis

Daugelis skaitytojų jį vadina geriausia knyga, perskaityta per pastarąjį dešimtmetį. Lietuviškai šis romanas pasirodo dabar, jį iš anglų k. vertė Povilas Gasiulis, apdovanotas Lietuvių PEN centro premija „Metų vertėjo krėslas“, Šv. Jeronimo premijos laureatas; išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

„Berniukas nuryja visatą“ – dar ir pirmoji knyga Australijos literatūros istorijoje, kuri iškart pelnė keturias svarbiausias šalies literatūros premijas: Book of the Year, Literary Book of the Year, Matt Richell Award for New Writer of the Year ir Audio Book of the Year. Premijos buvo paskelbtos šiemet gegužę, o kiek anksčiau kūrinys įvertintas NSW Premier's Literary Award, Indie Book Awards Book of the Year ir MUD Literary Prize. Pagal šį romaną ketinama statyti serialą.

Jos autorius T. Daltonas – vienas garsiausių Australijos žurnalistų, šiuo metu – The Weekend Australian Magazine bendradarbis. Už žurnalistinę veiklą du kartus apdovanotas Walkley, triskart – Kennedy ir keturiskart nominuotas nacionaliniu Metų žurnalistu, o 2011-aisiais tapo Kvinslendo Metų žurnalistu.

Pristatydamas savo debiutinę knygą T. Daltonas sakė: „Aš – žurnalistas, parašęs tūkstančius žodžių apie šiurpiausias istorijas iš Australijos priemiesčių gyvenimo – apie tragedijas, prievartą, neramumus, išdavystes, mirtį, žlugimą, išsižadėjimą, narkotikus, nusikaltimus, viltį ir pasveikimą, apie neviltį ir tuščią viltį pasveikti... Tačiau dažnai pagalvoju, kartais jausdamas, kaip mano viduje viskas apsiverčia, kad šiurpiausia istorija, kokią esu girdėjęs, – mano mamos istorija, o aš pats buvau svarbia jos dalimi. Mama – mano herojė, ji įkvėpė sukurti romano veikėją Frenkę Bel. Pasakojant apie tai, ką jai teko išgyventi, kartais pritrūkdavau žodžių. Kitas žmogus būtų pasidavęs, tik ne ji.“

„Berniukas nuryja visatą“ – tai istorija apie brolystę, tikrą meilę ir nepaprastą draugystę. Romano audinys daugiasluoksnis, jis kupinas žodžių žaismo ir aliuzijų į garsių rašytojų – nuo Josepho Conrado iki Omaro Chajamo – kūrybą, jame persipina šventumas ir šventvagystės, aukšti idealai ir žemiausi nuopuoliai.

Knygos veiksmo laikas – 1983-ieji, vieta – Brisbenas. Prarastas tėvas, sąmoningai nebyliu tapęs brolis, įkalinta motina, patėvis – heroino prekeivis, o auklė – garsus nusikaltėlis, išleistas į laisvę po ilgų įkalinimo metų – tokia pagrindinio herojaus Ilajaus aplinka, toks jo gyvenimas. Bet berniukas stengiasi klausyti savo širdies, jis mokosi suprasti, ką reiškia būti geru žmogumi, nors gyvenime jam nuolat iškyla kliūčių – ir legendinis narkotikų prekeivis Titas Brozas ne pati baisiausia iš jų.

Sveikindamas autorių su įspūdingu debiutu Australijos rašytojas Benjaminas Law sakė: „Kaip puikus žurnalistas, T. Daltonas visada suprato, kad faktai dažnai daug keistesni nei išmonė. Turbūt reikėjo tokio kaip jis, kad sukurtų šį romaną, gauste gaudžiantį nuo išsakytos tiesos. Vadinkite tai nuojauta, bet aš manau, kad T. Daltonas parašė kūrinį, tapsiantį Australijos literatūros klasika.“

Jam antrina garsūs Australijos žurnalistai – Timas Rogersas , teigiantis, kad Daltono knyga „pribloškianti“ ir kad tai jo „mėgstamiausias romanas per kelis dešimtmečius“) ir Annabel Crabb neabejojanti, kad šis debiutas – „Australų literatūros atradimas.“