Kultūros dieną – dėmesys ją kuriantiems žmonėms

„Savivaldybė gali pastatyti kultūros centrą, renovuoti patalpas, nupirkti įrangą, tačiau kultūros nenupirksi. Ją kuria žmonės, turintys idėjų, gebantys įkvėpti ir telkti kitus. Mūsų užduotis – pasitikėti profesionalais, palaikyti jų idėjas ir padėti jas įgyvendinti. Ačiū, kad esate, ačiū, kad kuriate“, – sveikindamas kultūros bendruomenę sakė Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys.
Svarbiausias šventės apdovanojimas – Metų kultūros smaragdas ir Kultūros premija – šiemet įteikti skulptoriui, Lietuvos dailininkų sąjungos nariui, bendrovės „Kaukai“ direktoriui Lukui Šiupšinskui už aktyvią kūrybinę veiklą Kauno rajone ir reikšmingą indėlį į istorinės atminties išsaugojimą.
L. Šiupšinsko kūrinių Kauno rajone galima pamatyti ne vienoje vietoje. Skulptorius yra sukūręs memorialinių kūrinių Holokausto aukoms atminti Vandžiogaloje, Zapyškio seniūnijos Dievogalos ir Kluoniškių kaimuose, Rinkūnų kaime Garliavos seniūnijoje. Jo kūryba su Kauno rajonu siejama jau daugiau nei dešimtmetį – menininkas dalyvavo žemės meno festivalyje „LandArt Raudondvaris“, Grafo Tiškevičiaus fotografijos plenere, parodose. Būtent L. Šiupšinskas 2023 m. sukūrė ir pačią „Metų kultūros smaragdo“ statulėlę.
Šiemet pirmą kartą įteiktas ir „Smaragdinio kultūros švyturio“ apdovanojimas. Jis skirtas Raudondvario kultūros centro kultūros renginių organizatorei Andželai Mickutei už ilgametį ir profesionalų darbą, bendruomenių telkimą, tradicijų puoselėjimą ir kultūros paslaugų organizavimą Kulautuvos, Raudondvario, Batniavos ir Vilkijos kraštuose.
Mero Valerijaus Makūno padėkomis šventėje įvertinti kultūros centrų, muziejų, bibliotekų, kitų kultūros įstaigų darbuotojai ir kūrėjai. Padėkas jiems įteikė vicemerė Snieguolė Navickienė ir kultūros ministras Lukas Alsys.
„Norisi pasidžiaugti savivaldybe ir jos ilgametėmis pastangomis matyti kultūrą kaip vieną svarbiausių savivaldos dedamųjų. Kultūros ministerijoje Kauno rajonas dažnai skamba kaip pavyzdys – pradedant mažiausiais bibliotekų padaliniais, baigiant didžiausiais kultūros centrais“, – teigė kultūros ministras L. Alsys. Jis pabrėžė, kad kultūra šiandien yra kur kas daugiau nei pramoga ar laisvalaikio praleidimo būdas – ji svarbi mūsų tapatybei ir valstybės atsparumui.
Kultūros ministerijoje Kauno rajonas dažnai skamba kaip pavyzdys.
Ypatingas dėmesys šventėje skirtas ir šią vasarą po dešimties metų pertraukos sugrįžusiai Moksleivių dainų šventei LAIKU RATU KARTU. Joje Kauno rajonui atstovavo 24 kolektyvai – beveik 650 mūsų krašto moksleivių, jų mokytojų ir meno vadovų. Už kūrybingumą, mokinių meninį ugdymą ir Dainų šventės tradicijų puoselėjimą kolektyvų vadovams įteikti Dainų šventės medaliai, o mero padėkomis įvertinti Kauno rajono delegacijos organizacinės komandos nariai ir partneriai, prisidėję prie pasirengimo šventei ir sklandaus jos įgyvendinimo. Apdovanojimus kartu su vicemeru L. Diliu ir Administracijos direktoriumi Mantu Rikteriu įteikė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Moksleivių dainų šventės LAIKU RATU KARTU direktorius Dainius Numgaudis.
D. Numgaudžiui taip pat įteikta Kauno rajono savivaldybės plaketė – už Dainų šventės tradicijų tęstinumą ir puoselėjimą, moksleivių kolektyvų telkimą, konstruktyvų bendradarbiavimą ir profesionaliai suorganizuotą šventę.
Šventinę popietę užbaigė Ramučių kultūros centro miuziklas „Kotryna“.
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