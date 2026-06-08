Kultūros ministerija kuria platformą užsieniečių integracijai ir plečia kalbos kursų tinklą

Kaip pirmadienį pranešė Kultūros ministerija, projektai įgyvendinami bendradarbiaujant su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir finansuojami Europos Sąjungos (ES) lėšomis.
Nurodoma, kad iniciatyvos užtikrins sklandesnį informacijos pasiekiamumą ir suteiks galimybę tūkstančiams atvykusiųjų nemokamai mokytis valstybinės kalbos.
„Kalba ir kultūros pažinimas yra sėkmingos bei tvarios integracijos pamatas. Atvykstantiems žmonėms reikia suteikti vieningą, lengvai prieinamą informaciją apie galimybes mokytis lietuvių kalbos ir susipažinti su mūsų valstybės vertybėmis“, – pranešime cituojama kultūros viceministrė Edita Utarienė.
„Kurdami šią internetinę platformą ir sudarydami galimybes mokytis lietuvių kalbos, mes ne tik padedame užsieniečiams greičiau įsilieti į visuomenę, bet ir prisidedame prie šalies socialinio atsparumo bei atvirumo. Šiais projektais mes taip pat siekiame didinti pačios valstybinės kalbos prestižą bei užtikrinti visavertį jos gyvavimą mūsų visuomenėje“, – teigia ji.
Skelbiama, kad jau pasirašyta finansavimo sutartis dėl pirmojo projekto, kurį įgyvendinant bus sukurta interneto platforma. Joje vienoje vietoje bus pateikiama išsami informacija apie valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimus, Konstitucijos pagrindų egzaminus, mokymosi įstaigas visoje Lietuvoje bei savarankiško tobulinimosi įrankius.
Anot ministerijos, šalia praktinės informacijos vartotojai galės susipažinti su Lietuvos istorija, tradicijomis ir kasdieniu gyvenimu. Nors internetinė platforma pirmiausia skirta trečiųjų šalių piliečiams, tikimasi, kad ji bus naudinga ir užsienyje gyvenantiems bei grįžtantiems lietuviams, taip pat ES piliečiams.
Nurodoma, jog antrajam projektui – „Lietuvių kalbos mokymai, įskaitant sociokultūrines žinias, trečiųjų šalių piliečiams“ – šiuo metu jau pateikta paraiška, o mokymus numatoma pradėti 2026 metų rudenį.
Įvairiuose Lietuvos regionuose, bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis ir kitais lietuvių kalbos mokymo teikėjais, bus organizuojami A1, A2, B1 ir B2 lygių lietuvių kalbos kursai. Planuojama, kad per projekto įgyvendinimo laikotarpį juos baigs ne mažiau kaip 6,3 tūkst. trečiųjų šalių piliečių.
Pabrėžiama, jog abu minėti projektai veiks kaip vieninga integracijos ekosistema. Naujasis interneto puslapis atliks pagrindinio informacijos kanalo funkciją – per jį trečiųjų šalių piliečiai sužinos apie galimybes nemokamai mokytis kalbos, mokymų organizavimą, registracijos tvarką ir galės tiesiogiai užsiregistruoti į kursus.
Iniciatyvos bendrai finansuojamos ES lėšomis pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų programą.
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