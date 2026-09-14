Kultūros ministerijos darbuotojai: susiklostė toksiškas darbo klimatas

Kreipimesi, kurį matė BNS, teigiama, kad nuo liepos pabaigos, kai E. Raistenskis pradėjo darbą, susiklostė praktika, kad dalinantis darbine informacija, dokumentais, teisės aktais, su kuriais yra būtina kancleriui susipažinti, grįžtamojo ryšio nėra.
Taip pat nurodoma, kad kanclerio bendravimas dažnai būna nederamas, darbuotojai jaučiasi pažeminti.
„Įprastais komunikaciniais kanalais dalykiniais klausimais kancleris nėra pasiekiamas, nesijungia ir nedalyvauja dokumentų dalinimosi platformose, nesigilina į ministerijos biudžeto sandarą ir finansų valdymą, todėl dažnu atveju užduotys formuluojamos neįsigilinus į klausimo turinį, jo genezę, galimas pasekmes bei ministerijos finansines galimybes“, – rašoma kreipimesi.
Pasak darbuotojų, kanclerio pavedimai „formuluojami nesivadovaujant teisės aktuose suformuluotais prioritetais, o vadovaujantis asmeniniu požiūriu“.
Teigiama, kad su ministerijos administracijos padalinių vadovais iki šiol nėra užmegztas konstruktyvus dialogas, dalykinis bendravimas nevyksta, neleidžiama išsakyti savo pozicijos, argumentų, pokalbio metu dažnu atveju pašnekovas pertraukiamas, taikoma nederama leksika, naudojama žeminanti verbalinė ir neverbalinė kalba.
„Toks bendravimas vyksta dalyvaujant išorės subjektams, kuomet ministerijos administracijos padalinių darbuotojai jaučiasi pažeminti, demoralizuoti, tuo pačiu daroma reputacinė žala pačiai ministerijai, kadangi viešai žeminami institucijos darbuotojų gebėjimai ir kompetencijos“, – rašoma ministerijos darbuotojų kreipimesi.
Darbuotojai teigia pastaruoju metu pastebintys naujų etatų ministerijose steigimą, darbuotojų priėmimą skubos tvarka, prieš tai neinformavus padalinių vadovų ir neaptarus naujoms pareigybėms priskiriamų funkcijų poreikio ir aktualumo.
Kreipimesi teigiama, kad kanclerio elgesys nesuderinamas su Valstybės tarnybos ir Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymais.
„Pastaruoju metu ministerijoje susiklostė toksiškas darbo klimatas, demotyvuojantis darbuotojus. Dėl to, kas aukščiau išdėstyta, ministerijos administracija negali užtikrinti efektyvaus ir savalaikio nustatytų tikslų ir rezultatų pasiekimo. Todėl prašome nedelsiant spręsti susidariusią situaciją“, – rašoma kreipimesi.
Kreipimasis adresuotas L. Alsiui, jo kopija persiųsta Seimo Kultūros komitetui ir premjero patarėjui kultūros klausimais Dariui Kuoliui.
„Taip, šiandien ryte atėjęs į darbą gavau darbuotojų kreipimąsi. Kaip į tokias situacijas galima reaguoti? Tiktai veikimu“, – portalui „15min“ pirmadienį komentavo L. Alsys.
Pasak jo, dėl kreipimosi bus organizuojamas susitikimas su darbuotojais, taip pat bus kreiptasi į profesinę sąjungą, ar ji anksčiau yra gavusi skundų dėl kanclerio.
L. Alsys tvirtina kalbėjęs su E. Raistenskiu, pačią situaciją vertinantis kaip „neigiamą dalyką“.
„Bet koks trikdis kolektyve, nesusiderinimas kolektyve neduoda rezultatyvumo. Mums tiesiog reikia išsiaiškinti, kodėl kyla šios problemos, kokios tos bėdos iš tiesų yra, ir priimti atitinkamus sprendimus“, – teigė ministras.
Pasak jo, kancleris jam minėjo, kad „yra reiklus ir iš darbuotojų reikalauja rezultatyvumo“, tačiau pripažino, kad kartais darbuotojams duoda per trumpus terminus įgyvendinti užduotis.
„15min“ šaltinis teigė, kad L. Alsys dėl skundų kanclerio atžvilgiu buvo apsilankęs ministerijos Personalo skyriuje ir pasakė, kad „labai puikus kancleris, nes visos bobos pradėjo dirbti“. Ministras portalui tikino, kad tokio žodžio apie moteris ir ministerijos darbuotojas niekada nėra pavartojęs.
Seimo Kultūros komiteto vicepirmininkas, konservatorius Vytautas Juozapaitis pranešė paprašęs klausimą dėl E. Raistenskio vadovavimo stiliaus įtraukti į šią savaitę vyksiančio komiteto posėdžio darbotvarkę.
„Toks kreipimasis negali būti vertinamas vien kaip ministerijos vidaus reikalas – tai parlamentinės kontrolės klausimas, reikalaujantis neatidėliotinos komiteto reakcijos. Į svarstymą privalo būti pakviesti kultūros ministras, ministerijos kancleris ir kreipimąsi pasirašiusių darbuotojų atstovai“, – rašoma pirmadienį išplatintame pranešime.
„Šio klausimo atidėlioti negalime. Už dokumentuose įvardytų problemų stovi konkretūs žmonės, jų profesinis orumas, darbo sąlygos ir likimai. Būtina kuo skubiau išklausyti visas puses, įvertinti faktines aplinkybes ir priimti sprendimus, kol situacija nepadarė dar didesnės žalos darbuotojams bei ministerijos veiklai ir reputacijai“, – teigia konservatorius.
E. Raistenskis darbą pradėjo liepos 20 dieną, šiose pareigose jis pakeitė ministru tapusį L. Alsį.
Prieš tai E. Raistenskis dirbo Sveikatos apsaugos ministerijos kancleriu, yra vadovavęs Mokestinių ginčų komisijai.
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