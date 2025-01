Laisvės dvasia iš Sakartvelo į Lietuvą: pasaulį sužavėjęs Joe Cockerio muzikos šou

Šiuose koncertuose skambės kultiniai J. Cockerio hitai, tapę neatsiejama muzikos istorijos dalimi atlikėjui dar kopiant į karjeros viršūnę: nuo legendinio „The Beatles“ kūrinio „With a Little Help from My Friends“, kurį maestro J. Cockeris pakylėjo į naujas aukštumas, iki aistros kupinos „You Can Leave Your Hat On“, suskambėjusios filme „Devynios su puse savaitės“ (1986 m., rež. Adrianas Lyne'as).

„JOE COCKER OFFICIAL TRIBUTE SHOW“ – tai ne tik garsiausių J. Cockerio dainų atlikimas, bet ir nepakartojama energijos bei emocijos sintezė, atkurianti legendinio „Woodstock“ festivalio dvasią. Šis šou – gyvas, jaudinantis ir aistra trykštantis pasirodymas, kviečiantis klausytojus pasinerti į nepavaldų laikui J. Cockerio muzikinį paveldą.

Tribute projekto lyderis – vokalistas Gabrielis Kupatadze. Išskirtinio balso savininkas, kurio charizma ir atsidavimas mums leidžia pajusti tai, ką jautė klausytojai paties J. Cockerio koncertuose. Kartu su Gabrieliumi groja talentinga profesionalių muzikantų grupė iš įvairių Europos šalių, kuriuos vienija ypatinga meilė britų muzikos milžino kūrybai. Taip sutapo, kad „JOE COCKER OFFICIAL TRIBUTE SHOW“ projektas startavo 2014 m. – tais pačiais metais, kai muzikos legenda paliko šį pasaulį.

„Mūsų koncertai, manau, yra tarsi laiko portalas į laikus, kai nebuvo jokių balso koregavimo priemonių ar kitų elektroninių pagalbininkų, buvo tik Joe Cockeris – tikras ir nepakeičiamas. Jo muzika jau tapo klasika, ir mes norime ją perteikti naujai kartai“, – sakė G. Kupatadze.

Pats G. Kupatadze gimė ir augo Sakartvele, vėliau gyveno Ukrainoje. Jo meilė J. Cockerio muzikai užgimė vaikystėje, gimtojoje šalyje, klausantis šių dainų kartu su tėvu.

„Jo muzika man yra ypatinga, nes mano tėtis buvo didelis Joe gerbėjas. Jis mane išsiuntė į muzikos mokyklą, nes norėjo, kad būčiau panašus į jį. Dar būdamas mažas berniukas žinojau dainas „Now That the Magic Has Gone“, „You Can Leave Your Hat On“, „Feels Like Forever“, – pasakojo grupės lyderis G. Kupatadze. Muzika jam – ne tik garso takelis, bet ir gyvenimo filosofija bei priemonė, leidžianti susijungti su žmonėmis, jų išgyvenimais ir jausmais.

„Joe Cockeris labai asmeniškai perteikdavo savo muziką, dovanodamas žmonėms džiaugsmą. Jis buvo Woodstocko ir hipių kartos atstovas – tai buvo tikra laisvė. Jo išraiška man labai artima, ji mane sugrąžina prie bliuzo šaknų, ir aš dėl to tiesiog pamišęs“, – pridūrė grupės lyderis.

Paklaustas apie Lietuvą, G. Kupatadze sakė: „Man tai bus pirmas koncertas Lietuvoje. Gerbiu jūsų šalį ir jos žmones, nes mūsų kova už laisvę ir tautos išsaugojimą yra labai panaši.“ Be to, pridūrė, kad tikisi Lietuvoje rasti bendraminčių, pas kuriuos galėtų grįžti dar ne vienam koncertui.

Komentuodamas dabartinius įvykius Sakartvele, G. Kupatadze išsakė tvirtą nuomonę ir palaikymą europietiškoms vertybėms bei demokratijai. Pasak jo, Europa – vienintelis kelias kartvelams, norint išsaugoti kultūrą, kalbą ir tautinį identitetą.

„Taip, sunkūs laikai mums, be jokios abejonės. Istoriškai mes visada buvome dviejų pasaulių sankirtoje – praeityje tai buvo skirtingų religijų pasauliai, o dabar atrodo, kad tai gėrio ir blogio pasauliai. Ir mes privalome būti šviesos pusėje“, – kalbėjo G. Kupatadze.

Šiemet J. Cockeris būtų šventęs 80-ąjį gimtadienį, todėl ši ypatinga proga dar kartą pasimėgauti klasika tapusiais kūriniais išties simboliška. J. Cockerio jubiliejų minintis koncertinis turas prasidės Tbilisyje, o vasarį tribute projektas užsuks ir į Lietuvą:

● Vasario 12 d. – Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniuje;

● Vasario 13 d. – Kauno kultūros centre;

● Vasario 14 d. – Klaipėdos Žvejų rūmuose.

Valentino dienos vakaras Klaipėdoje gali tapti nepamirštama ir romantiška staigmena jūsų mylimajam ar mylimajai. J. Cockerio muzika sukurs jaukią atmosferą, pripildytą meilės, artumo ir švelnios nostalgijos – tai puikus būdas švęsti dviejų širdžių bendrystę.

Bilietai: topticket.lt/event/joe-cocker-official-tribute-show.

J. Cockeris (1944–2014) gimė Šefilde, Anglijoje. Per 50 metų trukusią karjerą jis tapo vienu įtakingiausių ir atpažįstamiausių XX a. roko ir bliuzo atlikėjų. Jo unikalus, šiurkštus balsas ir ekspresyvi sceninė maniera pelnė milijonų gerbėjų visame pasaulyje. J. Cockeris išgarsėjo ne tik savo dainomis, bet ir kitų atlikėjų kūrinių interpretacijomis. Jo pasirodymas „Woodstock“ festivalyje 1969 m. tapo vienu ryškiausių visos muzikos istorijos momentų. Per savo gyvenimą Joe išleido 22 studijinius albumus ir buvo apdovanotas ne vienu „Grammy“ apdovanojimu.