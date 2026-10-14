Lietuvio filmas „Skyrybos karo metu“ pateko į Europos kino apdovanojimų sąrašą

Andriaus Blaževičiaus filmas potencialių Europos kino apdovanojimų nominacijų atrankoje varžysis su kitais ryškiausiais šių metų europietiško kino filmais ir jų režisieriais, tokiais kaip „Coward“ rež. Lukas Dhont (Belgija, Prancūzija, Olandija), „Fatherland“ rež. Paweł Pawlikowski (Lenkija, Vokietija, Italija, Prancūzija), „Fjord“ rež. Cristian Mungiu (Rumunija, Prancūzija, Norvegija, Danija, Švedija, Suomija) ir Lietuvos kino žiūrovams jau gerai pažįstamu „To The Victory!“ rež. Valentyn Vasyanovych (Ukraina, Lietuva).
„Kurdami tikrai negalvojome apie apdovanojimus – norėjome papasakoti mums svarbią istoriją. Todėl gera matyti, kad ji pasiekia ir kitų šalių žiūrovus, yra aktuali ir įdomi. Džiaugiuosi už visą komandą, kuri į šį filmą įdėjo labai daug darbo“, – sakė Andrius Blaževičius.
Nuo 1988 m. vykstančiuose Europos kino apdovanojimuose kasmet pagerbiami geriausi Europos filmai ir jų kūrėjai. Tarp anksčiau šiems apdovanojimams nominuotų filmų – „Amélie“ (2001), „The Pianist“ (2002), „The Intouchables“ (2011) ir „The Zone of Interest“ (2023). 2027 m. sausio 16 d. Atėnuose vyksiančioje 39-ojoje Europos kino apdovanojimų ceremonijoje bus paskelbti ir apdovanoti šių metų laureatai.
„Lietuvos kine netrūksta savitų balsų ir stiprių istorijų, tačiau svarbu, kad jos turėtų galimybę pasiekti platesnę auditoriją. Patekimas į Europos kino apdovanojimų trumpąjį sąrašą padeda atkreipti dėmesį ne tik į vieną filmą, bet ir į visą mūsų šalį ir čia kuriančius talentus. Tai proga Europos kino bendruomenei geriau pažinti Lietuvos kiną, o mūsų kūrėjams – užmegzti ryšius, iš kurių gali gimti nauji filmai. Labai džiugu, kad prie šio pažinimo prisideda ir „Skyrybos karo metu“, – sakė filmo prodiuserė Marija Razgutė.
Filmas „Skyrybos karo metu“ susilaukė sėkmės nuo pat pasaulinės premjeros prestižiniame „Sundance“ (JAV) festivalyje, kuriame A. Blaževičius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą.
Filmas jau spėjo apkeliauti tarptautinius Karlovi Varų (Čekija), Honkongo (Kinija), Džonžu (P. Korėja), Melburno (Australija), Geteborgo (Švedija) ir kitus kino festivalius. Blaževičiaus darbas apdovanotas specialiu žiuri apdovanojimu Urugvajuje, geriausio režisieriaus apdovanojimu Honkonge, The Silver Lady Harimaguada apdovanojimu Gran Kanarijos las Palmase bei geriausio scenarijaus apdovanojimu Belgrade, Serbijoje.
Šių metų rugpjūtį filmas „Skyrybos karo metu“ pateko į JAV kino teatrų repertuarus ir buvo išrinktas Lietuvos pretendentu „Oskaro“ apdovanojimuose.
„Skyrybos karo metu“ nukelia į 2022-ųjų Vilnių. Dramos centre – Marija, ambicinga didelės reklamos agentūros skyriaus vadovė, ir savęs ieškantis kino režisierius Vytas.
Kai Marija pagaliau ryžtasi prisipažinti norinti skirtis, atviram pokalbiui pasirenka blogiausią įmanomą laiką – dieną prieš Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą. Tad dabar skyrybų procesus jiems tenka išgyventi laviruojant tarp dviejų – pabėgėlių ir vidurio amžiaus – krizių.
Filme vaidina vieni ryškiausių šių dienų šalies aktorių Marius Repšys („Kinų jūra“, „Šventasis“), Žygimantė Elena Jakštaitė („Bėgikė“, „Renovacija“, „Johatsu“) bei žiūrovų simpatijas pelniusi jaunoji aktorė Amelija Adomaitytė, o taip pat Indrė Patkauskaitė („Išgyventi vasarą“, „Poetas“, „Piligrimai“), Larisa Kalpokaitė („Laimingos žvaigždės“, „Poilsiautojai“, „Nekviesta meilė“), Rimantas Bagdzevičius („Nekviesta meilė“).
Filmo „Skyrybos karo metu“ režisierius Andrius Blaževičius taip pat yra ir jo scenarijaus autorius. Filmo operatorius: Narvydas Naujalis,
Dailininkė: Greta Vileikytė,
Prodiuserė: Marija Razgutė (M FILMS).
Filmo gamybą iš dalies finansavo Lietuvos kino centras, jis kuriamas bendra gamyba su Liuksemburgu, Airija ir Čekija.