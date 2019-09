Lietuvoje lankysis juodojo avangardo lyderis A. Joseph

Todėl verta atkreipti dėmesį į šį rudenį pasirodysiantį vienu talentingiausiu ir patraukliausiu šiuolaikinės muzikos kūrėju įvardinamą Anthony Joseph – žmogų avangardą, trykštantį Karibų dvasios įkvėptu kūrybiškumu tiek muzikoje, tiek literatūroje bei pristatantį unikalų kalipso muzikos stilių iš Trinidado ir Tobago.

Didžiojoje Britanijoje gyvenantis, tačiau iš Trinidado kilęs A. Joseph yra poetas, rašytojas, muzikantas ir dėstytojas, apdovanojimais bei stipendijomis įvertintas juodaodžių avangardo vedlys. Jo kūriniai ir performansai balansuoja tarp siurrealizmo, džiazo, Karibų kalbos bei muzikos ritmų, o jį pristatant kyla klausimas nuo ko pradėti – muzikos ar prozos, nes jis visur yra labai stiprus.

A. Joseph yra keturių poezijos rinkinių, dviejų romanų autorius. 2005 m. „Arts Council of England“ bei „Renaissance One“ jį įtraukė į labiausiai prie šiuolaikinės britų literatūros prisidėjusių juodaodžių bei Azijos rašytojų 50-uką. Kūrėjas pelnė ir „Arts Council of England“ apdovanojimą bei AHRC stipendiją tam, kad užbaigtų savo disertaciją ir surengtų jos skaitymo turą po Didžiąją Britaniją bei Vokietiją. 2015 m. sausio mėn. BBC4 pristatė dokumentinį filmą „Kitch“, pagrįstą jo tyrimais.

A. Joseph turi kūrybinio ir gyvo rašymo daktaro laipsnį bei jį dėsto „Birkbeck University of London“. Šio modernisto kūryboje pinasi afro-psichodelinis, noir stilius, mitologija, afro-futurizmas ir jis jau yra tituluojamas būsimuoju fantastikos klasiku.

Tuo tarpu muzikoje A. Joseph itin puoselėja Karibų šaknis – jo kuriami garsai žaidžia poliritmais, afrobeat, funk skambesiu, suliedami Kubos, Jamaikos, Trinidado, Haičio melodijas. Malonios ausiai muzikinės linijos bei žavi atlikėjo lyrika atkuria praeities, dabarties ir ateities atvaizdus, įvairialypėje vienovėje rezonuojančius su realiais įvykiais. O puikiai pamatuota, ritmiška, tekstūrinė žodžių tėkmė veda į paslaptingą dvasinę kelionę su lengvumu dvelkiančia Karibų atmosfera.

Muzikuodamas A. Joseph pasirodo drauge su grupe „The Spasm Band“, su ja yra aplankęs Roterdamo „North Sea Jazz Festival“, Belforto „Les Eurockeennes“, Danijos „Roskilde“, Paryžiaus „Blue Note Jazz Festival“, Rabato „Jazz au Chellah Festival“. Kritikų pripažinti albumai neatsiejamai susiję su rašytine kūryba – debiutinis Anthony Joseph įrašas „Leggo de Lion“ (2007 m.) įtraukė dainas iš jo romano „ The African Origins of UFOs“, „Bird Head Son“ (2009 m.) sutapo su trečiojo poezijos rinkinio pasirodymu, o „Rubber Orchestras“ (2011 m.) išėjo su nauju to paties pavadinimo eilėraščių rinkiniu.

Toliau sekė gyvo garso albumas „Live in Bremen“ (2013 m.), pirmasis solinis darbas „Time“ (2014 m.), prodiusuotas amerikiečio bosisto ir dainininko Meshell Ndegeocello, šeštasis „Caribbean Roots“ (2016 m.). Naujausias įrašas „People of Sun“ (2018 m.) rezonuoja su jo romanu „Kitch: A Fictional Biography of a Calypso Icon“, pasakojančiu apie pirmąją imigrantų iš Karibų į Didžiąją Britaniją bangą per legendinio Trinidado kalipso muzikanto Lord Kitchener biografijos prizmę.

A. Joseph puoselėjamas kalipso (angl. calypso) yra unikalus XIX a. Trinidade ir Tobage užgimęs afro-karibų muzikos stilius, savo ritmais artimas Vakarų Afrikos ir prancūzų tradicijoms. Jam būdingi labai ritmiški ir harmoningi vokalai, atliekami prancūzų kreolų bei vadovaujami afrikiečių pasakotojų – griotų. Kalipso apima nuo Jamaikos ska, reggae, Dominikos, Barbadoso, Haičio skambesio, soul, funk, Lotynų ritmų iki mažai mums žinomų aplinkinių salų melodijų.

Kalipso pavadinimas kilo iš žodžio kaiso, kuriuo Vakarų Afrikoje išreiškiamas susižavėjimas puikiu pasirodymu – būtent tokį Lietuvoje žada sukurti postmodernistas, bebaimis maištautojas, įmantraus bei intriguojančio žodžio meistras Anthony Joseph. Tai Karibų ritmais banguojanti šventė geros nuotaikos, muzikos ir literatūros mylėtojams.

Koncertai

Rugsėjo 27 d. 19 val. VDU didžioji salė, Kaunas

Rugsėjo 28 d. 20 val. klubas „Ramybė“, Palanga

Rugsėjo 29 d. 19 val. Vaidilos teatras, Vilnius

Atlikėjai

Anthony Joseph - vokalas

Andrew John – elektrinė gitara

David Olubitan - būgnai

Jason Yarde - saksofonai

Thibaut Remy - gitara

Richard Baker – perkusija