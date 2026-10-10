Per Lietuvos kultūros programą Italijoje surengta 12 parodų, pradėti devyni projektai

Kaip pranešė Lietuvos kultūros institutas, programoje „Lietuvos kultūra Italijoje 2025–2026“ dalyvavo daugiau kaip 150 menininkų ir kultūros profesionalų, į ją įsitraukė per 100 Lietuvos ir Italijos kultūros institucijų bei organizacijų.
Per metus Lietuvos menininkai dalyvavo 12-oje specialiųjų programų Italijos festivaliuose ir kituose kultūros renginiuose. Tarp jų – „Romaeuropa“ festivalyje, „Artissima“ meno mugėje, Triesto kino festivalyje ir Bolonijos vaikų knygų mugėje.
„Programa „Lietuvos kultūra Italijoje 2025–2026“ mums buvo ne tik galimybė pristatyti Lietuvos kūrėjus Italijos publikai, bet ir kurti tvarius ryšius tarp institucijų, menininkų ir kultūros profesionalų. Džiaugiamės, kad užmegztos partnerystės virto konkrečiais projektais, rezidencijomis, mainais ir net naujais nuolatiniais kūriniais dviejuose Italijos miestuose – Turine bei Brešoje“, – pranešime cituojama Lietuvos kultūros instituto vadovė Julija Reklaitė.
Instituto duomenimis, Italijos žiniasklaidoje programa per metus paminėta 388 kartus, o jos komunikacija pasiekė 218 mln. auditoriją.
Tarp pradėtų ilgalaikių projektų – Lietuvos menininkų rezidencijų programa Pompėjoje, kuratorių mainai Romoje, menininkų rezidencijos Sicilijoje ir Lietuvos istorijos kursas Florencijos universitete.
Instituto duomenimis, du Lietuvos menininkų kūriniai taip pat tapo nuolatiniais Italijos miestų kolekcijų objektais. Vienas jų – rugsėjį Brešos metro stotyje įrengta menininko Augusto Serapino instaliacija.
Lietuvos kultūros institutas programą įgyvendino kartu su Lietuvos ambasada Italijoje.
Lietuvos ambasadorės Italijoje Dalios Kreivienės teigimu, Lietuvos kultūros programa sulaukė dėmesio ir iš svarbiausių šalies vadovų.
„Daug keliaudama paskui Lietuvos menininkus po Italiją tik dar kartą įsitikinau, kad kultūra yra pasitikėjimą tarp dviejų šalių kurianti erdvė, gilinanti ir stiprinanti bendras vertybes bei atverianti galimybes geriau suprasti vienas kitą bei siekti abiem šalims svarbių bendrų tikslų ir kitose srityse. „Cultura Lituana in Italia“ programa sulaukė dėmesio ir iš svarbiausių šalies vadovų“, – pranešime cituojama ambasadorė.
BNS skelbė, kad vienu iš paskutinių Lietuvos kultūros sezono Italijoje renginių tapo šią savaitę Italijos Bario Švabų pilyje atidengtas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Bonos Sforcos bareljefas. Jo atidengimo ceremonijoje dalyvavo Italijoje viešėjęs prezidentas Gitanas Nausėda, kurio iniciatyva ir įgyvendintas šis projektas.
Lietuvių skulptoriaus Jono Gencevičiaus sukurtas bareljefas simbolizuoja Lietuvos ir Italijos kultūrinius ryšius. Ceremonijos metu taip pat pasirašyta Valdovų rūmų ir Bario Švabų pilies muziejų bendradarbiavimo sutartis.
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