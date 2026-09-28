Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovo konkursą laimėjo Daina Smolskutė

Kaip nurodė ministerija, konkurse dalyvavo šeši pretendentai. Juos vertino septynių narių komisija, kurią sudarė meno ekspertai ir Kultūros ministerijos valstybės tarnautojai.
Konkurso laimėtojos tinkamumas eiti pareigas dar bus tikrinamas institucijų.
Šiuo metu D. Smolskutė vadovauja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Meno vadybos skyriui, dėsto meno vadybos disciplinas, vadovauja tarptautiniams projektams, yra Lietuvos kultūros tarybos ir Vilniaus miesto savivaldybės ekspertė.
Būsimoji filharmonijos vadovė nuo 2019-ųjų LMTA taip pat studijuoja muzikologijos doktorantūrą. Ji yra įgijusi istorijos magistro laipsnį Vilniaus universitete bei kultūros vadybos ir kultūros politikos magistro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje.
2021–2024 metais D. Smolskutė ėjo kultūros viceministrės pareigas, 2013–2021 metais vadovavo Lietuvos kultūros tarybai ir buvo pirmoji jos pirmininkė.
Anksčiau ji užėmė vadovaujančias pozicijas „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ projekte, Vilniaus dailės akademijoje, Gatvės muzikos dienoje, yra sostinės „Kultūros nakties“ iniciatorė.
Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovo kadencija trunka penkerius metus. Nuo 2006 metų įstaigai vadovauja muzikologė Rūta Prusevičienė.
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