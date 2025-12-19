 Lietuvos nacionalinis muziejus patyrė kibernetinę ataką: perspėja dėl apgaulingų laiškų

2025-12-19 11:20
BNS inf.

Lietuvos nacionalinis muziejus penktadienį patyrė kibernetinę ataką, kurios metu muziejaus vardu galėjo būti siunčiami apgaulingi elektroniniai laiškai.

Lietuvos nacionalinis muziejus patyrė kibernetinę ataką: perspėja dėl apgaulingų laiškų / A. Ufarto / BNS nuotr.

„Šiuo metu nustatyta, kad kibernetinės atakos incidentas buvo susijęs su apgaulingais el. laiškais, siunčiamais muziejaus vardu“, – BNS nurodė muziejaus generalinės direktorės pavaduotojas infrastruktūrai Vaidas Petrokas.

Prašoma laiškų ir prisegtų failų neatidarinėti, neįsitikinus, kad juos siuntė institucija.

V. Petrokas patikino, jog incidentas neturi reikšmingos įtakos muziejaus kasdienei veiklai, o vidinės veiklos sistemos, ekspozicijų paslaugos nebuvo sutrikdytos.

Jo teigimu, šiuo metu atliekamas prevencinis visų sistemų patikrinimas, apie incidentą informuotos atsakingos institucijos.

„Papildomai sustiprinome technines saugumo priemones ir peržiūrime prieigos valdymo procesus“, – sako jis.

