Lietuvos paštas išleidžia ženklą su obuolių sūriu

Anot pašto pranešimo, koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai.
Rinktasi iš trijų lietuviško kulinarinio paveldo produktų – obuolių sūrio, skilandžio ir giros. Daugiausia simpatijų sulaukė būtent obuolių sūris.
„Pašto ženklas yra nedidelis, bet labai toli keliaujantis Lietuvos kultūros ambasadorius. Todėl smagu, kad šį kartą jo temą išrinko patys žmonės. Obuolių sūris daugeliui yra neatsiejamas nuo lietuviško rudens, namų ir tradicijų, o dabar šis mūsų kulinarinio paveldo simbolis keliaus ir ant laiškų bei siuntų po visą pasaulį“, – sakė Lietuvos pašto filatelijos projektų vadovė Aušrutė Varnienė.
Šį ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė. Jis išleidžiamas 40 tūkst. egzempliorių tiražu, jo nominalas – 1,65 euro.
Obuolių sūris yra tradicinis lietuviškas desertas, gaminamas iš obuolių masės, kuri verdama ir džiovinama, kol tampa standi. Jis dažniausiai ruošiamas rudenį, kai soduose sunoksta obuoliai, o įvairūs šio skanėsto receptai neretai perduodami iš kartos į kartą.
Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidęs ženklus su cepelinais, šakočiu, šaltibarščiais, varškės sūriu, agurkais su medumi.
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