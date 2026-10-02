Lietuvos skaitytojus pasiekė 2025 m. „The Booker Prize“ laureato Szalay romanas „Kūnas“

Daugiau nei penkios valandos diskusijų
Vienas svarbiausių tarptautinių literatūros apdovanojimų „The Booker Prize“ autoriui įteiktas 2025 m. lapkričio 10 d. Londone. Šešias į trumpąjį sąrašą atrinktas knygas komisija svarstė daugiau nei penkias valandas ir galiausiai vieningai išrinko „Kūną“. Komisijos pirmininkas, airių rašytojas ir 1993 m. „The Booker Prize“ laureatas Roddy Doyle'as teigė, kad vertintojai nieko panašaus dar nebuvo skaitę.
Vienas ryškiausių romano bruožų yra lakoniškas rašymo stilius. Pasak R. Doyle'o, autorius tarsi kviečia skaitytoją užpildyti tuščią erdvę, stebėti veikėją ir kone kartu jį kurti. Pagrindinis herojus Ištvanas nekalbus, todėl apie jį sužinome daugiausia iš to, ką jis daro, o ne iš to, ką sako.
Nuo Vengrijos provincijos iki Londono aukštuomenės
Romano pradžioje Ištvanui penkiolika metų. Jis su motina atsikrausto į vieną iš Vengrijos miestų, mokykloje sunkiai randa draugų ir užmezga slaptą ryšį su vyresne ištekėjusia moterimi. Šis ryšys pakeičia visą tolesnį jo gyvenimą. Vėliau Ištvanas tarnauja kariuomenėje, dirba apsaugos srityje, o galiausiai tampa turtingos Londono šeimos vairuotoju. Kildamas socialinėmis kopėčiomis jis iš arti stebi aukštuomenės gyvenimą, bet praeitis jo nepalieka.
Tačiau Ištvanas išlieka uždaras. Jo emocinį atsiribojimą, kurį išskiria ir „The Booker Prize“ komisija, lydi sparti siužeto eiga, ir ši simbiozė tampa vienu pagrindinių romano bruožų. Pats autorius yra sakęs, kad siekė rašyti apie gyvenimą kaip fizinę patirtį – apie tai, ką reiškia būti gyvu kūnu pasaulyje.
Pašaliečio žvilgsnis
D. Szalay yra pirmasis vengrų ir britų rašytojas, laimėjęs „The Booker Prize“ literatūros premiją. Jis gimė Kanadoje, gyveno Jungtinėje Karalystėje, Vengrijoje, o šiuo metu yra įsikūręs Vienoje. Romano idėją, autoriaus teigimu, paskatino jo paties gyvenimas tarp Vengrijos ir Anglijos – jo pastebėti kultūriniai ir ekonominiai skirtumai šiuolaikinėje Europoje. „Kūnas“ yra šeštasis jo prozos kūrinys. Anksčiau, 2016 m., į „The Booker Prize“ trumpąjį sąrašą buvo įtraukta jo apsakymų knyga „All That Man Is“.
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