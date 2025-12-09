LRT taryba pasmerkė Žemaitaičio retoriką: peržengia ribas

„Nesame specialiai svarstę to taryboje, tačiau, manau, kaip pirmininkas galiu drąsiai visos tarybos vardu įvardinti, kad užgauli retorika ir veiksmai žurnalistų bei visos LRT atžvilgiu, kuriuos stebime viešojoje erdvėje iš valdančiųjų atstovo Seimo nario R. Žemaitaičio, peržengia ribas ir yra visiškai netoleruotini. Tas pats pasakytina apie puolimą socialiniuose tinkluose – raginu liautis. (...) Žurnalistų įžeidinėjimui ar persekiojimui Lietuvoje neturi būti vietos“, – pranešime cituojamas LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
Jis taip pat pažymėjo, kad valstybės institucijų atstovai privalo atsakyti į žurnalistų klausimus etiškai, o nepasitenkinimas žurnalistų darbų turėtų būti sprendžiamas nustatyta tvarka – kreipiantis su skundu ar klausimu į LRT.
Taryba teigia visomis priemonėmis ginsianti žodžio laisvę
Antradienį planuojamas žurnalistų protestas, kaip ir kitos taikios akcijos, anot M. Jurkyno, yra sveikintinos stiprinant šalies demokratiją.
„Protestai aktyvuoja diskusiją, kurioje išryškinamos ir artikuliuojamos visuomenei ar jos grupei aktualios problemos, argumentai, siūlomi sprendimai ir demokratiškai inicijuoja reikalingus pokyčius. Man, kaip LRT tarybos nariui ir pirmininkui, protestų kontekste taip pat yra svarbu, kad LRT eteris nebūtų išskirtinėmis sąlygomis prieinamas vienai pozicijai ar protesto formai. Mano žiniomis, LRT tarybos komitetai apie tai diskutuoja, savo ruožtu kviesiu diskusijai LRT tarybą, administraciją ir visą LRT“, – sakė LRT tarybos pirmininkas.
Komentuodamas protesto organizatorių įvardijamus grėsmingus Lietuvos ateities scenarijus, panašius į Vengrijos ar Slovakijos, M. Jurkynas teigė, jog tai vertinti sudėtinga, tačiau pažymėjo, kad situacija nėra vienareikšmiška.
„Pirma, LRT finansavimas Seimo „užšaldytas“ skubotai – LRT įstatymo keitimo procesas nebuvo tinkamas. Tačiau kartu turiu pripažinti, kad, lyginant su kitomis iš valstybės biudžeto finansuojamomis organizacijomis ir sektoriais, kuriems finansavimas yra mažinamas dėl šalies gynybos poreikių, LRT finansinė padėtis nėra kritinė. Antra, Seime pateiktas LRT įstatymo pakeitimas tikrai kritikuotinas, tačiau iš viešų valdančiųjų pasisakymų matyti, kad bus iš esmės koreguojamas tinkama linkme“, – tvirtino LRT tarybos pirmininkas.
Kartu jis pabrėžė, kad taryba, kaip aukščiausias nacionalinio transliuotojo valdymo organas, neleis niekam užvaldyti LRT ir visomis priemonėmis gins žodžio laisvę.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Seimo Kultūros komitetas nusprendė pavesti Vilniaus universiteto ekspertams atlikti inicijuojamo įstatymo, kuriuo siekiama palengvinti LRT vadovo atleidimo tvarką, poveikio vertinimą.
Iki kol vertinimo išvados nebus pateiktos, įstatymo pataisos negalės būti svarstomos nei Seime, nei Kultūros komitete.
ELTA primena, kad Seimas po pateikimo pritarė siūlymui supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką.
Parlamentarai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
Šiuo metu įstatymas numato galimybę atleisti LRT generalinį direktorių tik tuo atveju, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Beje, šis balsavimas yra atviras. Taip pat LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą generaliniu direktoriumi turi pagrįsti viešuoju interesu.
