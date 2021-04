Mėnuo po muziejų atidarymo: ar žmonės pasiilgo kultūros?

Lietuvoje švelnėja karantino ribojimai – šią savaitę duris atveria prekybininkai, kultūros renginių, sporto bei maitinimo įstaigos. Muziejų ir galerijų darbuotojai tuo džiaugtis gali nuo kovo 15 dienos, tad verta pažvelgti kaip per pirmąjį mėnesį po atsidarymo sekėsi jiems ir ar karantino išvarginti žmonės buvo pasiilgę kultūros?

Muziejų bilietų ir ekskursijų prekybą kovo mėnesį pradėjusi bendrovė „Tiketa“ atskleidė per pirmas 30 dienų po muziejų atidarymo iš viso pardavusi 2,000 bilietų. Daugiausia dėmesio platformoje sulaukė Nacionalinė dailės galerija, Radvilų rūmų dailės muziejus bei Taikomosios dailės ir dizaino muziejus.

Visi kalbinti muziejų atstovai vieningai teigia, jog meno mylėtojai, kaip ir anksčiau, muziejuose dažniausiai lankosi savaitgaliais, o piko laikai išlieka tokie patys. Susidomėjimas visur yra labai nevienodas, didžiausio dėmesio sulaukia didieji muziejai, tačiau bendras lankytojų skaičius – ženkliai mažesnis negu prieš pandemiją.

Bilietų kainos per pandemiją – nepakito, bet kai kurie šalies muziejai sulaukia net iki dešimties kartų mažesnio lankytojų srauto, o susigrąžinti turėtą žmonių srautą tikisi per ateinantį pusmetį. Be abejo, mažesnius žmonių srautus lemia ir lankytojų kiekio ribojimai bei elementari baimė ten lankytis, kai šalyje toliau siaučia virusas.

Dalis lankytojų išreiškė džiugesį, galėdami pagaliau vėl mėgautis kultūriniu gyvenimu, prasiblaškyti po ilgo griežtų karantino apribojimų laikotarpio.

Didžiausiu dėmesiu džiaugėsi Dailės galerija

Vilniuje įsikūrusi Nacionalinė dailės galerija per pirmąjį mėnesį po atidarymo „Tiketa“ svetainėje buvo populiariausia iš visų. Galerijos atstovai džiaugėsi didžiuliu susidomėjimu ir teigia, jog pirmąjį savaitgalį, po durų atvėrimo, į galeriją lankytojai plūdo šimtais.

„Pirmąjį savaitgalį sulaukėme labai daug žmonių, buvo rezervuoti visi galerijos lankymo laikai, tačiau reikia atkreipti dėmesį, jog šiuo metu yra ribojami lankytojų srautai. Lankytojai – sąmoningi, registruojasi, nesibūriuoja, dėvi kaukes ir laikosi saugių atstumų“, – teigė Nacionalinės dailės galerijos informacijos skyriaus vedėja Ieva Mazūraitė-Novickienė.

„Susidomėjimas parodomis yra nevienodas, bet tikrai jaučiasi, kad žmonės yra išsiilgę galimybės išeiti, kur nors apsilankyti ir turiningai praleisti laiką. Neabejotinai savaitgaliais sulaukiama didesnio lankytojų srauto, tačiau nemažai jų lankosi ir darbo dienomis, ypač ketvirtadienį, kai galerija dirba iki 20 valandos ir penktadienį“, – pridūrė I. Mazūraitė-Novickienė.

Gausius būrius lankytojų į Nacionalinę dailės galeriją traukia trys naujos parodos: „Formuojant ateitį. Erdvinės Aleksandros Kasubos aplinkos“, Emilijos Škarnulytės video instaliacija „Daugdara. Dedikuojama Aleksandrai Kasubai“ bei paroda „Laikmenos. Lietuvos medijų meno retrospektyva“.

Žmonės išsiilgę kultūros, bet įpročių nepakeitė

Dalis muziejų pastebi, kad žmonių susidomėjimas po antrojo karantino yra didesnis negu buvo po pirmojo. Lankytojų skaičius pirmosiomis savaitėmis rodo, kad žmonės yra išsiilgę kultūros, tačiau muziejininkai vieningai pripažįsta, kad didžiausias susidomėjimą lemiantis faktorius – turimų ekspozicijų patrauklumas.

„Lankytojai atvyksta susidomėję šiuo metu rodomomis ekspozicijomis. Taip pat iš smalsumo pamatyti atnaujintą muziejų, jame architektų įgyvendintus pokyčius. Dalis lankytojų išreiškė džiugesį, galėdami pagaliau vėl mėgautis kultūriniu gyvenimu, prasiblaškyti po ilgo griežtų karantino apribojimų laikotarpio“, – atskleidžia Radvilų rūmų dailės muziejaus lankytojų aptarnavimo operatorė Kristina Alsytė.

Panašiu pastebėjimu dalinosi ir Vytauto Kasiulio dailės muziejaus ekspozicijos konsultantė Eva Cibulskaitė: „Pirmąją savaitę susidomėjimas buvo išties didelis. Kovo mėnesį tikrai sulaukėme daugiau lankytojų negu po pirmojo karantino, bet žmonių įpročių nepakeitė – piko laikai išlieka panašūs, kaip ir prieš karantiną“.

„Populiariausia diena buvo paskutinis mėnesio sekmadienis, kurį turėjome maksimalų lankytojų skaičių – 15 žmonių per valandą. Pirmųjų dienų lankytojai buvo labai džiugūs ir laimingi, galėdami apsilankyti muziejuje, žmonės atrodo pasiilgę kultūrinių renginių“, – pridūrė E. Cibulskaitė.

Paskutinis mėnesio sekmadienis mušė rekordus

Paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį visos Kultūros ministerijai pavaldžių nacionalinių ir respublikinių muziejų nuolatinės ekspozicijos lankytojams yra nemokamos, todėl šią dieną muziejai sulaukia klientų antplūdžio. Paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai duris iš viso atveria apie 50 muziejų visoje Lietuvoje.

„Paskutinį kovo sekmadienį lankytojų skaičius pasiekė mėnesio rekordą, todėl, siekiant užtikrinti saugumą, teko atidžiai kontroliuoti žmonių skaičių ir srautus, o kai kuriems norintiems apžiūrėti parodas teko lukterėti“, – prisimena Radvilų rūmų dailės muziejaus atstovė K. Alsytė.

Jai pritaria ir Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus vedėja Džiuljeta Žiugždienė: „Paskutinį mėnesio sekmadienį lankytojų buvo daugiausia – apie 400. Tiek pradžioje, tiek dabar susidomėjimas išlieka vidutinis. Žmonės į muziejų eina tikslingai pažiūrėti vienos ar kitos parodos ir tvarkingai laikosi visų reikalavimų“.