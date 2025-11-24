Mirė princesę Dianą rengęs dizaineris

Apie tai rašo „Independent“.
Pranešama, kad dizaineris po neilgos ligos ramiai mirė savo šeimos apsuptyje. Anapilin jis iškeliavo lapkričio 21-ąją dieną Londone.
Airijos sostinėje Dubline gimęs P. Costelloe buvo laikomas asmeniniu Velso princesės Dianos dizaineriu. Jis bendradarbiavo su princese nuo 1983-ųjų metų iki 1997-ųjų metų.
Daugiausia dizaineris rūpinosi princesės Dianos oficialia apranga. Tačiau kai kurie P. Costelloe darbai iššaukdavo polemiką, pavyzdžiui šifoninė suknelė, kuri iš nugaros būdavo šiek tiek permatoma.
Dizaineris taip pat yra rengęs oro linijų bendrovių „British Airways“, „Delta Airlines“ darbuotojus, sukūrė drabužius sportininkams – Airijos olimpinei rinktinei.
