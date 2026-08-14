Mirė rašytoja, Nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė

V. Palčinskaitė gimė 1943 metų lapkričio 20 dieną Kaune. 1960–1964 metais ji studijavo Vilniaus universitete, o baigusi studijas tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nare.
Ankstyvojoje V. Palčinskaitės poezijoje vyravo gamtos ir intymių jausmų temos. Vėlesnėje kūryboje daugiau dėmesio skirta laiko, amžinybės ir laikinumo temoms, dvasinei patirčiai. Vaikams skirtuose eilėraščiuose per buities ir vaikystės motyvus paprastai kalbėta apie gyvenimo prasmę. Jos kūrybai būdingas lyrizmo, sąmojo ir netikėtų personifikacijų derinys, taip pat muzikalumas ir įvairi eilėdara.
Rašytojos kūryba buvo įvertinta Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi 2003 metais, Vaikų literatūros premija 2012-aisiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija 2018 metais.
2023 metais V. Palčinskaitei skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl V. Palčinskaitės mirties.
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva neteko iškilios kūrėjos, kurios kūryba kelioms skaitytojų kartoms dovanojo vaizduotės laisvę, žaismę ir meilę žodžiui.
„Violeta Palčinskaitė buvo ypatingo talento kūrėja, savo eilėraščiais ir knygomis užauginusi ne vieną Lietuvos vaikų kartą. Jos kūryboje susitiko jautrumas, išmintis, humoras ir gebėjimas į kasdienybę pažvelgti vaikystės akimis“, – rašoma prezidento užuojautoje.
Jos kūryboje susitiko jautrumas, išmintis, humoras ir gebėjimas į kasdienybę pažvelgti vaikystės akimis.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad ne viena karta augo skaitydama V. Palčinskaitės kūrinius, pažino juos vaikystėje ir paauglystėje, o vėliau atvėrė jų šviesų, spalvingą ir nuotykių kupiną pasaulį jau savosioms atžaloms.
„Su mumis visados išliks gausybė ryškių poezijos ir dramaturgijos kūrinių, parašytų ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems“, – sakoma premjero užuojautoje.
Šalies vadovai reiškia užuojautą V. Palčinskaitės šeimai ir artimiesiems, kolegoms bei visai Lietuvos kultūros ir literatūros bendruomenei – nepaprastai plačiam poetės ištikimų skaitytojų ratui.
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