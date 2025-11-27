Nacionalinio dailės muziejaus vadovui Arūnui Gelūnui įteiktas Ukrainos valstybinis apdovanojimas

„Man suteiktas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio apdovanojimas yra didžiulė garbė ir įvertinimas, kurį priimu ne kaip asmeninio darbo rezultatą, o kaip visos mūsų muziejaus bendruomenės nuopelną“, – pranešime cituojamas A. Gelūnas.
Rugpjūčio 23-osios V. Zelenskio įsakymu apdovanojimai taip pat skirti už kosmosą ir gynybą atsakingam Europos Komisijos (EK) nariui Andriui Kubiliui, Ukrainoje prieš trejus metus žuvusiam kino režisieriui Mantui Kvedaravičiui ir Seimo nariui konservatoriui Emanueliui Zingeriui.
A. Kubiliui ir M. Kvedaravičiui skirti atitinkamai pirmojo ir penktojo laipsnio kunigaikščio Jaroslavo Išmintingojo ordinai, E. Zingeriui ir A. Gelūnui – atitinkamai antrojo ir trečiojo laipsnio ordinai „Už nuopelnus“.
Apdovanojimą LNDM vadovui įteikusi ambasadorė tikino, kad jis nuo pirmųjų plataus masto invazijos dienų tvirtai ir nuoširdžiai rėmė Ukrainą.
„Jo vadovaujamas Lietuvos nacionalinis dailės muziejus atvėrė duris Ukrainos kultūrai, rodydamas pavyzdį muziejams visoje Europoje. Kai Ukrainos kultūra tapo tiesioginiu Rusijos agresijos taikiniu, jo parama padėjo skambėti mūsų balsui ir apsaugoti mūsų paveldą“, – sakė O. Nikitchenko.
Muziejus skelbia, kad jau trejus metus Ukrainos muziejinės vertybės evakuojamos į Lietuvą. Čia jos ne tik saugomos, bet ir tiriamos, restauruojamos, skaitmeninamos bei pristatomos visuomenei, o LNDM padaliniuose Ukrainos muziejų specialistai vykdo stažuotes.
2021 metais Ukrainos V. Zelenskis už nuopelnus Ukrainai ir jos žmonėms Jaroslavo Išmintingojo I laipsnio ordinu yra apdovanojęs Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą.
Skirtingo laipsnio ordinus yra gavę ir kiti Lietuvos bei užsienio politikai, visuomenininkai, karininkai.
Naujausi komentarai