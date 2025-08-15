Naisiuose atidengta skulptūra Justinui Marcinkevičiui atminti

Kaip teigia Naisių bendruomenės pirmininkė Rita Žukauskienė, tai neeilinis poeto įprasminimas miestelyje.
„Literatūrinės tradicijos čia puoselėjamos jau daugiau nei 50 metų. Pats Justinas Marcinkevičius lankėsi Naisiuose dar 1979 metais ir paliko pėdsaką šiame krašte. Dabar atėjo laikas jo kūrybos bei asmenybės palikimą įamžinti ateities kartoms“, – prieš atidengimą sakė ji.
Skulptūrą sukūręs Kęstutis Musteikis joje vaizdavo žmoguje paukštį, su aliuzija į lakštingalą, į J. Marcinkevičiaus eilėraštį „Tai uždaryk mane, tėvyne, savyje“.
Skulptūra buvo liejama apie aštuonis mėnesius.
Pasak K. Musteikio, poetas, kurį pažinojo asmeniškai, buvo labai kūrybingas ir reiklus tiek sau, tiek kitiems.
„Jis yra vertas įamžinimo, nes šio poeto eilėraščiai buvo nepriklausomybės šaukliai. Kritiškai vertinu kai kurių bandymą sumenkinti J. Marcinkevičiaus atminimą – tais laikais buvo labai sunku kurti, todėl, kad galėtų pasakyti, ką nori, turėjo būti tuometėje sistemoje, kitaip buvo neįmanoma“, – sako jis.
Šią vasarą poetui skirta skulptūra jau atidengta Druskininkuose.
Poetas, dramaturgas, vertėjas, akademikas bei visuomenės veikėjas J. Marcinkevičius (1930–2011) per kūrybos metus išleido apie 50 eilėraščių, vaikų poezijos, dramaturgijos, esė, publicistinių knygų, tarp žymiausių jo kūrinių – draminė trilogija „Mindaugas“, „Mažvydas“, „Katedra“.
Jis 1957 ir 1969 metais pelnė LSSR valstybinę premiją, 2001-aisiais – Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją.
Rašytojas buvo aktyvus Lietuvai atkuriant nepriklausomybę, dalyvavo Sąjūdžio veikloje, tačiau dalis literatūrologų ir istorikų nevienareikšmiai vertina jo vaidmenį ir kai kuriuos sovietmečiu parašytus kūrinius, skirtus valdančiajam režimui.
(be temos)