Nemokami muziejai sekmadieniais išlaiko aktyvaus lankymo tendencijas

Nuo 2019 m. pradžios kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį visiems norintiems atsiveria Lietuvos muziejų durys – 2018-ųjų metų pabaigoje kultūros ministro įsakymu patvirtinus nemokamo muziejų lankymo tvarką, gyventojai kartą per mėnesį gali nemokamai aplankyti muziejų nuolatines ekspozicijas.

Lankomiausi pagal nemokamo muziejų lankymo tvarką pernai buvo: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (112 381 lankytojas), Lietuvos nacionalinis muziejus (73 284), Trakų istorijos muziejus (51 047), Lietuvos jūrų muziejus (48 477), Lietuvos dailės muziejus (48182), Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (31 046), Kauno IX forto muziejus (10 033).

Kultūros ministerijos prašymu muziejai praėjusiais metais atliko tris apklausas, kurių tikslas – sužinoti visuomenės požiūrį į nemokamą muziejų lankymą ir teikiamas paslaugas, išsiaiškinti muziejų lankytojų srautų struktūrą.

Paskutinės apklausos duomenimis, apsilankymų muziejuose dažnumu išsiskyrė lankytojų grupė, kuri muziejuose lankosi 1–3 kartus per metus – apie 49 proc. apklaustųjų, 4–6 kartus per metus muziejuose apsilankantys teigė apie 39 proc. apklausos dalyvių. Kad tai buvo pirmas jų apsilankymas muziejuje per pastaruosius 10 metų, nurodė apie 13 proc. visų respondentų. Daugiau nei pusė apklaustųjų – apie 55 proc. – muziejuje apsilankė su šeima, 32 proc. – su draugais.

Didžiausias lankytojų grupes sudarė asmenys nuo 30 iki 39 metų (vidutiniškai apie 27 proc.) ir nuo 40 iki 49 metų (vidutiniškai apie 19 proc.).

Užsienio šalių gyventojai, kaip nurodoma Kultūros ministerijos pranešime, sudarė 8 proc. apsilankiusiųjų muziejuose paskutinį mėnesio sekmadienį.

Daugiau nei pusė (apie 58 proc.) apklaustųjų pažymėjo, kad nemokamas muziejų lankymas paskatino juos apsilankyti muziejuje, o dauguma – 95 proc. – liko patenkinti apsilankymu ir planuoja lankytis muziejuose ateityje (98 proc.).