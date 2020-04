Niujorke pagerbiant medikus iš balkonų sklido F. Sinatros išpopuliarinta daina

Tačiau šis vakarinis ritualas kartais skiriasi: pavyzdžiui, ketvirtadienį savanorių choras „Peace of the Heart“ (Širdies ramybė) kartu su tūkstančiais žmonių dainavo „New York, New York“ – populiarią dainą, išgarsintą Franko Sinatros (Frenko Sinatros).

Anot „Facebook“ ir kitų socialinių tinklų vartotojų, šis klasika tapęs kūrinys sklido iš langų ir balkonų miesto rajonuose maždaug 10 minučių.

„Tai ikoniška, tai Niujorkas, – paaiškino „Peace of Heart“ lėšų rinkimo direktorius Robertas Hornsby (Robertas Hornsbis), kodėl buvo pasirinkta būtent ši daina. – Ir ji siunčia puikią išsivadavimo žinią.“

Jis pridūrė: „Ji yra mylima, gerai žinoma, o net nežinant žodžių, galima tiesiog kartoti žinomas dalis.“

Akcija buvo tiesiogiai transliuojama choro „Facebook“ puslapyje, todėl niujorkiečiai galėjo dainuoti kartu arba tiesiog paleisti muziką iš savo balkonų.

1-oje aveniu su vyru ir dviem vaikais gyvenanti Vivian Young (Vivian Jang) dėvėdama apsauginę kaukę teigė, jog kasdien rodant solidarumą su slaugytojais, gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais, gerėja visų gyventojų dvasinė būklė.

„Tai kažkas, ko verta laukti dienai einant į pabaigą. Tai geriau negu žiūrėti visas šias blogas naujienas“, – pridūrė moteris.

Jos 49 metų vyras Markas sakė besitikįs, kad Amerikos ekonomikai pavyko atlaikyti krizę, atsižvelgiant į pranešimus apie mažėjantį COVID-19 aukų ir pacientų skaičių.

„Manau, kad pamatysime rinkų atsigavimą. Žmonės norės būti lauke. Jie mušis dėl stalų restoranuose, – spėjo jis. – Tikiuosi, kad esu teisus.“

Tačiau kol kas ritualas tęsis. Nors atrodo, kad epidemiologinė padėtis valstijoje stabilizavosi, užfiksavus daugiau nei 213 tūkst. užsikrėtimo ir per 11,5 tūkst. mirties atvejų, gubernatorius Andrew Cuomo (Endrius Kuomas) ketvirtadienį pareiškė, kad Niujorko mieste karantinas bus pratęstas dar vienam mėnesiui.