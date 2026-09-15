Panevėžio rajonas kviečia pažinti: nuo modernios gamybos iki šimtametės duonos ir malūno

Panevėžio rajono programoje – įmonių ekskursijos, pažintys su unikaliais krašto objektais ir praktinės patirtys. Tai proga savaitgalio metu iš naujo atrasti vietas, kurios yra visai šalia, tačiau jų kasdienybę dažnas pamatoma tik iš išorės.
Rajono įmonės atveria gamybos užkulisius
Į „Atviros pramonės savaitgalio“ programą šiemet įsitraukė UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Litvudas“, UAB „Raguvos baldai ir ko“ ir Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio medelynas.
Pažintis su Panevėžio nuotekų valykla Panevėžio rajone ekskursijos dalyviams leis geriau suprasti vandentvarkos procesus, o UAB „Litvudas“ atvers medinių skydinių-karkasinių ir modulinių namų gamybos užkulisius.
„Raguvos baldai“ kvies iš arčiau pamatyti vonios kambario baldų ir jų komponentų gamybą. Tuo metu Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio medelyne, Kaimiškyje bus galima susipažinti su miško sodinukų auginimo procesu – nuo sėklos iki medelio, paruošto miškui.
Rajono istorija ir amatai – taip pat atviri lankytojams
Šiemet programoje svarbią vietą užima ir unikalūs Panevėžio rajono objektai, kuriuose pramonės, amato ir tradicijų istorija susitinka su šiandiena.
„Midenė“ Dembavoje kvies į keramikos dirbtuvių užkulisius. Čia bus galima pamatyti, kaip iš molio rankomis lipdomi keramikos kūriniai, susipažinti su jų gamybos procesu ir patiems išbandyti molį edukacijoje.
Radviliskių kaimo kepyklos lankytojų lauks pažintis su duonos kepimo tradicija ir edukacija. Čia bus galima iš arčiau pamatyti, kaip kepama natūralaus raugo duona, išgirsti apie senąsias kepalų minkymo tradicijas ir patiems pajusti duonos kelią nuo tešlos iki krosnies.
Senasis Ramygalos malūnas – dar viena išskirtinė rajono stotelė. Istoriniame Ramygalos malūne lankytojai galės susipažinti su grūdų malimo tradicija, pamatyti senąją malūno įrangą ir sužinoti, kaip grūdai virsta miltais.
Vienas savaitgalis – daug skirtingų patirčių
„Atviros pramonės savaitgalis“ šiemet kviečia pažvelgti į Panevėžio rajoną iš skirtingų pusių: pamatyti šiuolaikinę gamybą, susipažinti su technologijomis, prisiliesti prie amato, išgirsti krašto istorijas ir patirti tai, kas paprastai lieka už uždarų durų.
Tai unikali galimybė gyventojams geriau pažinti savo kraštą – ne iš pasakojimų ar leidinių, o apsilankant vietose, kuriose kasdien verda darbas. Ekskursijų ir edukacijų vietų skaičius ribotas, todėl į norimas veiklas kviečiama registruotis iš anksto.
Daugiau informacijos apie Panevėžio rajono programą, veiklų laiką ir registraciją – www.atvirapramone.lt.
Renginys kasmet sulaukia didelio susidomėjimo – praėjusiais metais surengta daugiau nei 100 ekskursijų, o vietos į daugelį jų buvo užpildytos per pirmąsias registracijos valandas. „Atviros pramonės savaitgalis“ suteikia retą galimybę patekti į įprastai lankytojams uždaras erdves ir savo akimis pamatyti, kaip šiandien veikia pramonė.
„Atviros pramonės savaitgalį“ organizuoja Panevėžio plėtros agentūra „Panevėžys NOW“.
Renginį finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės.
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