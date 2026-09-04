 Panevėžio rajone veržliai startavo tradicinis festivalis „Vario audra“

Panevėžio rajone veržliai startavo tradicinis festivalis „Vario audra“

2026-09-04 13:08
Pranešimas spaudai

Šiandien Panevėžio rajoną užliejo skambios orkestrų melodijos – prasidėjo tradicinis festivalis „Vario audra“. 

<span>Panevėžio rajone veržliai startavo tradicinis festivalis „Vario audra“</span>
Panevėžio rajone veržliai startavo tradicinis festivalis „Vario audra“ / Asociatyvi E. Ovčarenkos / BNS nuotr.

Tai spalvingos varinių dūdų muzikos lenktynės, kurios atlikėjus išveda iš koncertų salių tiesiai į miestelių aikštes, skverus bei gatves.

Muzikinis maršrutas prasidėjo Smilgiuose ir visą dieną keliauja per Naujamiestį, Ramygalą bei Šilagalį. 

Šventinė kelionės kulminacija pasieks Panevėžį – 17 val. visi orkestrai susitiks didžiajame finale Panevėžio miesto dailės galerijoje.

Šiemet klausytojus džiugina pajėgiausi Panevėžio rajono kolektyvai – Paįstrio „Dūdorėliai“, Perekšlių „Saulutė“, Šilagalio „Sklepučini“, Naujamiesčio „Aukštyn“ bei svečių orkestras iš Vilkaviškio.

„Vario audra“ – tai daugiau nei muzikos festivalis. 

Tai krašto bendruomenes vienijantis renginys, kviečiantis kartu patirti gyvos muzikos džiaugsmą, o kiekviena maršruto stotelė tampa šventiškomis muzikos dirbtuvėmis po atviru dangumi.

Projektą finansuoja Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės.

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