Panevėžio vyskupijai – 100 metų: paminėjimas vyks su 30-u Aukštaitijos vargonų muzikos festivaliu

Rugsėjo 6 dieną Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje festivalį pradės Lietuvos Nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis „Musica Humana“ (meno vadovas prof. Robertas Beinaris) ir solistai – Gediminas Kviklys (vargonai), Ramunė Grakauskaitė (smuikas), Anielius Lukošiūnas ir Rimvydas Savickas (klarnetai).
Atidarymą sakraliu poetiniu žodžiu papuoš aktorė, festivalio garbės ambasadorė Virginija Kochanskytė.
Rugsėjo 12 dieną festivalis atkeliaus į Utenos rajono Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčią.
Joje skambės kompozitoriaus Vitalijaus Neugasimovo muzika, kurią atliks vyrų vokalinis kvartetas „Fratres“, vadovaujamas paties kompozitoriaus, o 13 dieną festivalis persikels į Zarasų rajoną, Antazavės Dievo Apvaizdos ir Dusetų Švč. Trejybės bažnyčias, kuriose muzikuos festivalio senbuviai – solistė Judita Leitaitė, smuikininkė Paulina Daukšytė – Šereckienė bei vargonininkas Gediminas Kviklys.
Rugsėjo 19 dieną festivalis sugrįš į Utenos rajoną. Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčioje muzikuos Kauno Valstybinio muzikinio teatro solistė Raminta Vaicekauskaitė ir vargonininkas Povilas Padleckis.
Rugsėjo 20 dieną vyks ypatingas koncertas – Panevėžio rajono Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje bus pagerbtas vyskupo Juozo Preikšo 100 – mečio jubiliejus.
Muzikinę dovaną klausytojams dovanos vyskupo dukterėčia, Kauno Valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė, pianistė Beata Vingraitė – Andriuškevičienė ir aktorė Virginija Kochanskytė.
Rugsėjo 27 dieną bus paminėtas ką tik praėjęs M. K. Čiurlionio gimtadienis.
Utenos rajono Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje suskambės „Čiurlionio dainų banga“, kurią pristatys jungtinės Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos pajėgos – choras, šokėjai, vargonininkas Vidas Pinkevičius ir aktorius Vladas Baranauskas.
Vienais didžiausių Aukštaitijos krašto vargonais Utenos rajono Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje spalio 3 dieną grieš vargonininkų šeima – Aušra ir Vidas Pinkevičiai.
O spalio 4 dieną Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje muzikuos dainininkė ir aktorė Austėja Lukaitė, jai pritars Gražina Zalatorienė. Talentingas smuikininkas, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinis Rokas Diržys (R. Lipinaitytės – Savickienės kl.) Utenos dvaro rūmuose spalio 7 dieną surengs solinį koncertą.
Fortepijonu jaunajam virtuozui pritars pianistas Simas Minkevičius. Festivalio uždarymo koncertas nuskambės Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje.
Jame pasirodys tituluota vargonininkė, kurios muzikinis kelias prasidėjo Utenos muzikos mokykloje – Jurgita Kazakevičiūtė, Šiaulių miesto simfoninio orkestro „Camerata Solaris“ styginių grupė, vadovaujama maestro Vilhelmo Čepinskio, aktoriai Virginija Kochanskytė ir Vladas Baranauskas.
Jubiliejinį festivalį globoja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir Utenos rajono meras Marijus Kaukėnas. Festivalį finansuoja Lietuvos Kultūros taryba ir Utenos rajono savivaldybė.
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