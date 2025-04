Paskelbta 2025 metų Kanų kino festivalio programa

Po 2024 metų renginio, kuriame buvo parodyta vėliau „Oskarą“ už geriausią filmą pelniusi kino juosta „Anora“ ir eilė kitų pretendentų į šį Akademijos apdovanojimą – „Emilija Perez“ (Emilia Perez), „Substancija“ (The Substance) ir „Mokinys“ (The Apprentice), – prancūzų kino festivalis pristatė 2025 metų programą su gausybe garsių autorių.

Kanų festivalio direktorius Thierry Fremaux (Tjeri Fremo) kartu su festivalio prezidente Iris Knobloch (Airis Knobloch) Paryžiuje surengtoje spaudos konferencijoje pristatė gegužės 13–24 dienomis vyksiančiam renginiui atrinktus filmus.

Vienas iš jų – A. Asterio režisuotas „Eddington“ – šiuolaikinis vesternas, vykstantis COVID-19 pandemijos laikais, kuriame vaidina Joaquinas Phoenixas (Choakinas Finiksas), Pedro Pascalis (Pedras Paskalis) ir Emma Stone (Ema Stoun).

Konkursinėje programoje taip pat yra režisieriaus W. Andersono juodojo humoro komedija „Finikiečių schema“ (The Phoenician Scheme), kuriame aktorius Benicio del Toro (Benisijus del Toras) vaidina europietį spekuliantą.

Dar vienas atrinktas filmas – R. Linklaterio filmas prancūzų kalba „Nouvelle Vague“ apie prancūzų Naująją bangą ir šio kino judėjimo tėvu vadinamą režisierių Jeaną-Lucą Godard'ą (Žaną Liuką Godarą).

Julia Ducournau (Žiuli Diukurno), antroji moteris režisierė, 2021 metais laimėjusi Kanų kino festivalio „Auksinę palmės šakelę“ už filmą „Titanė“ (Titane), grįš į kino festivalį su juosta „Alpha“, vaizduojančią į XX amžiaus 9-o dešimtmečio Niujorką panašų miestą ir pasakojančią apie 11-metę mergaitę, kurios vienas iš tėvų serga AIDS.

Į Kanus taip pat sugrįžta filmų kūrėjai Jeanas Pierre'as Dardenne'as (Žanas Pjeras Dardenas) ir jo brolis Lucas (Liukas), kurie anksčiau jau dukart yra pelnę „Auksinę palmės šakelę“. Naujausias brolių belgų filmas – „The Young Mother's Home“.

Norvegų režisierius Joachimas Trieras (Joakimas Trieras), kurio filmas „Blogiausias žmogus pasaulyje“ (The Worst Person in the World) 2021 metais tapo Kanų kino festivalio pažiba, šiemet grįžta su su kino juosta „Sentimental Value“. Jo filme vėl vaidina norvegų aktorė Renate Reinsve (Renatė Reinsvė).

Aktorė Scarlett Johansson (Skarlet Johanson) Kanų kino filmų festivalyje pristatys savo režisūrinį debiutą – filmą „Eleanor the Great“. Jis bus rodomas programoje „Un Certain Regard“.

Nors nemažai kino mėgėjų tikėjosi, bet Kanų kino festivalio programoje nėra tokių filmų kaip Terrence'o Malicko (Terenso Maliko) drama apie Jėzų „The Way of the Wind“ ir Paulo Thomaso Andersono (Polo Tomo Andersono) filmas „One Battle After Another“.

Kanai anksčiau paskelbė, kad festivalį atidarys filmas „Neįmanoma misija. Galutinis atpildas“ (Mission Impossible: The Final Reckoning), kuriame vaidmenį sukūrusiam Tomui Cruise'ui (Tomui Kruzui) prieš trejus metus buvo įteikta garbės „Auksinė palmės šakelė“. Šiemet per festivalio atidarymo ceremoniją ji bus įteikta aktoriui Robertui De Niro (Robertui De Nirui).

Kanų kino festivalio žiuri pirmininke taps viena garsiausių Prancūzijos aktorių Juliette Binoche (Žiuliet Binoš). I. Knobloch pabrėžė, kad tai pirmas kartas 60 metų festivalio istorijoje, kai žiuri antrus metus iš eilės pirmininkauja moterys. Pernai žiuri pirmininkavo Greta Gerwig (Greta Gervig).

Į tyrimą dėl piktnaudžiavimo pramogų sektoriuje – bus reaguojama

Kanų kino festivalio prezidentė trečiadienį pareiškė, kad ketina įsigilinti į Prancūzijos parlamentinio tyrimo dėl piktnaudžiavimo pramogų industrijoje išvadas, siekiant spręsti „#MeToo“ judėjimo iškeltas problemas.

„Naudodamasi proga norėčiau pasakyti, kad festivalis rimtai ir ryžtingai atsižvelgė į smurto kultūros sektoriuje tyrimo komisijos rekomendacijas“, – žurnalistams Paryžiuje sakė Iris Knobloch (Airis Knobloch).

„Labai džiaugiuosi, kad permainos toliau vyksta dėl stiprybės ir drąsos. Moterys pagaliau yra išgirstos, – spaudos konferencijoje nurodė ji. – Festivalis tam skiria ypatingą dėmesį, ir jos (moterys) nebeprašo savo vietos, jos ją užima. Mums didelė garbė stiprinti jų balsus, nušviesti neįtikėtinus talentus, kurie praplečia mūsų požiūrį į pasaulį.“

Trečiadienį buvo paskelbtos Prancūzijos parlamento atlikto pramogų industrijos tyrimo išvados, kuriose teigiama, kad blogas elgesys su aktorėmis yra „endeminis“.

Tyrimo pirmininkė, feministė ir Žaliųjų partijos įstatymų leidėja Sandrine Rousseau (Sandren Ruso) paragino Kanų kino festivalį rodyti ryžtingą pavyzdį kovojant su seksualiniu, fiziniu ir psichologiniu smurtu.

„Kanų kino festivalis turi būti ta vieta, kur įvyks šis mąstymo pokytis; vieta, kur garsiai ir aiškiai pasakysime, kad pagaliau visi norime, kad viskas pasikeistų: kiekvienas iš mūsų, kiekviename industrijos lygmenyje“, – trečiadienį žurnalistams sakė ji.

Kanų kino festivalio atidarymo dieną bus paskelbtas nuosprendis prancūzų aktoriui Gerard'ui Depardieu (Žerarui Depardjė), teisiamam už lytinius nusikaltimus.

Pasaulyje „#MeToo“ judėjimas, pabrėžiantis seksualinio priekabiavimo ir smurto netoleravimą, kilo 2017 metais, kai buvo paviešinti nukentėjusių moterų kaltinimai JAV prodiuseriui Harvey Weinsteinui (Harviui Veinsteinui).