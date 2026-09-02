Patvirtinta Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija: vadovaus Mindaugas Kvietkauskas

Komisijos nariais paskirti aktorius, teatro pedagogas Vytautas Anužis, rašytoja, poetė, dramaturgė, tarpdisciplininio meno kūrėja Vaiva Grainytė, dailės istorikė, parodų kuratorė Giedrė Jankevičiūtė, kino režisierius Arūnas Jonas Matelis, operos solistas Edgaras Montvidas.
Taip pat – architektūros istorikas Vaidas Petrulis, muzikologė Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė, menotyrininkas, šokio istorikas Helmutas Šabasevičius, istorikas Aurimas Švedas ir fotomenininkas Remigijus Treigys.
„Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija – aukščiausias valstybės įvertinimas kūrėjams, todėl ypač svarbu, kad pretendentų darbus vertintų kompetentinga ir skirtingoms kultūros bei meno sritims atstovaujanti komisija“, – pranešime cituojamas kultūros ministras Lukas Alsys.
„Į ją suburti savo sričių profesionalai, sukaupę ilgametę kūrybos, meno vertinimo ir kultūros tyrimų patirtį. Tikiu, kad jų ekspertinis požiūris leis atsakingai įvertinti išskirtiniausius Lietuvos ir pasaulio lietuvių kūrėjų darbus ir indėlį į mūsų kultūrą“, – sakė jis.
Naujoji sudėtis patvirtinta po to, kai rugpjūčio 12 dieną baigėsi komisijos, kuriai vadovavo Arūnas Gelūnas, kadencija.
Komisija sudaroma iš kultūros ir meno premijos laureatų, kultūros ir meno kūrėjų, profesionalių meno vertintojų, kurie atstovauja skirtingoms kultūros ir meno sritims. Jos sudėtį tvirtina Vyriausybė.
Komisijos nariai sprendžia dėl Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų skyrimo.
Jų kadencija trunka trejus metus.
Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius septynerius metus, taip pat kūriniai, kaip ilgametis kūrėjo kūrybinis indėlis į kultūrą ir meną.
Kasmet skiriamos šešios 800 bazinių socialinių išmokų dydžio premijos. Šiemet jos siekė beveik 60 tūkst. eurų.
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