 „Paveldo DNR“ sugrįžta: kviečiama teikti paraiškas kultūros paveldo apdovanojimams

„Paveldo DNR“ sugrįžta: kviečiama teikti paraiškas kultūros paveldo apdovanojimams

2026-10-12 14:47
Pranešimas spaudai

Valstybinė kultūros paveldo komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas antriesiems nacionaliniams kultūros paveldo apdovanojimams „Paveldo DNR“. Paraiškų iki 2027 m. kovo 1 d. laukiama trijose nominacijose – kultūros paveldo objektų, asmenybių ir darbų. Siūlymus gali teikti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

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<span>„Paveldo DNR“ sugrįžta: kviečiama teikti paraiškas kultūros paveldo apdovanojimams</span>
„Paveldo DNR“ sugrįžta: kviečiama teikti paraiškas kultūros paveldo apdovanojimams / Asociatyvi V. Skaraičio / BNS nuotr.

Ieškoma iniciatyvų, kurios kuria pokytį – padeda išsaugoti ir atgaivinti paveldą, grąžina jį į visuomenės akiratį, sutelkia žmones ir įkvepia veikti kitus.

Paveldas – ne našta, o galimybė

„Paveldo DNR“ siekia atrasti geruosius paveldo pavyzdžius, suteikti jiems nacionalinį matomumą ir per konkrečias žmonių, bendruomenių, objektų bei iniciatyvų istorijas keisti visuomenės požiūrį į paveldą.

„Paveldas nėra našta ar vien pareigų ir apribojimų rinkinys. Tai galimybė ir išteklius – vietai, bendruomenei, žmogui. Geri pavyzdžiai keičia požiūrį į paveldą kur kas stipriau nei vien kalbėjimas apie problemas – jie įkvepia veikti ir kitus“, – sakė Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė.

Apdovanojimai rengiami kas ketverius metus

Pirmieji „Paveldo DNR“ apdovanojimai surengti 2023 metais Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. Tuomet buvo atrinkti devyni nominantai trijose kategorijose.

Kultūros paveldo objektų kategorijoje laureatu tapo Medinės miesto architektūros muziejus, asmenybių – „Art deco“ ir Amsterdamo mokyklos muziejų įkūrėjai Karolis Banys ir Petras Gaidamavičius, darbų – Raubonių vandens malūnas-karšykla-verpykla ir jo puoselėtojas Vaidotas Gikys. Taip pat skirtos specialiosios Paveldo komisijos padėkos reikšmingoms paveldo iniciatyvoms.

Paraiškas antriesiems „Paveldo DNR“ apdovanojimams paraiškas galima teikti iki 2027 m. kovo 1 d. elektroninėje paraiškos formoje.

Iniciatyvą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Daugiau apie Paveldo DNR – Paveldo komisijos interneto svetainėje.

Dėl paraiškų pildymo kreipkitės į:

Nijolę Narbutaitę, Valstybinės kultūros paveldo komisijos Kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vyr. specialistę

Tel. +370 672 61850

El. paštas: [email protected]

Justiną Gasiūnienę, Valstybinės kultūros paveldo komisijos patarėją komunikacijai

Tel. +370 699 13733

El. paštas: [email protected]

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra LR Seimo, LR Prezidento ir LR Vyriausybės ekspertė bei patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais. 

Ją sudaro nepriklausomi deleguoti ir skiriami įvairių sričių ekspertai, kurie gali nešališkai įvertinti kultūros paveldo apsaugą ir su ja susijusius procesus.

Šiame straipsnyje:
Paveldas
apdovanojimai
nominacijos
kultūra

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