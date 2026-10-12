„Paveldo DNR“ sugrįžta: kviečiama teikti paraiškas kultūros paveldo apdovanojimams

Ieškoma iniciatyvų, kurios kuria pokytį – padeda išsaugoti ir atgaivinti paveldą, grąžina jį į visuomenės akiratį, sutelkia žmones ir įkvepia veikti kitus.
Paveldas – ne našta, o galimybė
„Paveldo DNR“ siekia atrasti geruosius paveldo pavyzdžius, suteikti jiems nacionalinį matomumą ir per konkrečias žmonių, bendruomenių, objektų bei iniciatyvų istorijas keisti visuomenės požiūrį į paveldą.
„Paveldas nėra našta ar vien pareigų ir apribojimų rinkinys. Tai galimybė ir išteklius – vietai, bendruomenei, žmogui. Geri pavyzdžiai keičia požiūrį į paveldą kur kas stipriau nei vien kalbėjimas apie problemas – jie įkvepia veikti ir kitus“, – sakė Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė.
Apdovanojimai rengiami kas ketverius metus
Pirmieji „Paveldo DNR“ apdovanojimai surengti 2023 metais Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. Tuomet buvo atrinkti devyni nominantai trijose kategorijose.
Kultūros paveldo objektų kategorijoje laureatu tapo Medinės miesto architektūros muziejus, asmenybių – „Art deco“ ir Amsterdamo mokyklos muziejų įkūrėjai Karolis Banys ir Petras Gaidamavičius, darbų – Raubonių vandens malūnas-karšykla-verpykla ir jo puoselėtojas Vaidotas Gikys. Taip pat skirtos specialiosios Paveldo komisijos padėkos reikšmingoms paveldo iniciatyvoms.
Paraiškas antriesiems „Paveldo DNR“ apdovanojimams paraiškas galima teikti iki 2027 m. kovo 1 d. elektroninėje paraiškos formoje.
Iniciatyvą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
Daugiau apie Paveldo DNR – Paveldo komisijos interneto svetainėje.
Dėl paraiškų pildymo kreipkitės į:
Nijolę Narbutaitę, Valstybinės kultūros paveldo komisijos Kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vyr. specialistę
Tel. +370 672 61850
El. paštas: [email protected]
Justiną Gasiūnienę, Valstybinės kultūros paveldo komisijos patarėją komunikacijai
Tel. +370 699 13733
El. paštas: [email protected]
Valstybinė kultūros paveldo komisija yra LR Seimo, LR Prezidento ir LR Vyriausybės ekspertė bei patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.
Ją sudaro nepriklausomi deleguoti ir skiriami įvairių sričių ekspertai, kurie gali nešališkai įvertinti kultūros paveldo apsaugą ir su ja susijusius procesus.
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