Populiariausia rašytoja bibliotekose 2020-aisiais – K. Sabaliauskaitė

Kaip ir kiekvieną vasarą, remdamasi Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) duomenimis, Asociacija LATGA sudarė populiariausių bibliotekose praėjusiais metais autorių ir knygų dešimtukus. Paaiškėjo, kad 2020 m. tarp Lietuvos rašytojų bibliotekose skaitomiausia buvo K. Sabaliauskaitė ir jos knyga „Petro imperatorė“ (I dalis).

K. Sabaliauskaitė nukarūnavo ilgametę šių dešimtukų lyderę I. Buivydaitę-Kupčinskienę, kuri lietuvių grožinės literatūros rašytojų dešimtuke liko antra, o jos knyga „Tikros ir netikros seserys“ iš pirmosios vietos (2019 m.) nusileido į trečiąją. Antra pagal skaitomumą 2020 m. bibliotekose buvo A. Šlepiko knyga „Jos vardas – Marytė“. Į trečią vietą iš antros grožinės literatūros rašytojų sąraše lyginant nukrito rašytoja Jolita Herlyn.

2018 m. ir 2019 m. lietuviškos vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje lyderiavusi Lina Žutautė nepralenkiama buvo ir 2020-aisiais. Net keturios jos knygos apie Kakę Makę atsidūrė populiariausių vaikų ir jaunimo literatūros kūrinių sąraše. Tačiau pačioje jo viršūnėje – ne viena iš Kakės Makės istorijų, o Ignės Zarambaitės apysaka „Stebuklingi senelio batai“, iliustruota Vandos Padimanskaitės. Antroje populiariausių vaikų ir jaunimo literatūros kūrinių sąrašo vietoje atsidūrė Pauliaus Norvilos knyga „Strykt pastrykt“, trečioje – 2019 m. dešimtuke karaliavusi Jurgos Vilės ir Linos Itagaki knyga „Sibiro haiku“. Antras vaikų ir jaunimo literatūros rašytojų sąraše – Tomas Dirgėla, trečias – Vytautas Račickas.

Populiariausia mokslinės / populiariosios dalykinės literatūros rašytojų sąraše išliko mokslininkė, literatūros profesorė Viktorija Daujotytė. Antroje vietoje – istorikas Arvydas Anušauskas, trečioje – jo kolegė istorikė Ingrida Jakubavičienė.

Užsienio literatūros knygų sąrašo pirmojoje vietoje įsitaisė žymiausios šių dienų Latvijos rašytojos Noros Ikstenos romanas „Motinos pienas“, pasakojantis apie tris moterų kartas sovietinėje Latvijoje. Įdomu tai, kad populiariausiųjų sąraše išliko ir 2019 metais netikėtai į antrą sąrašo vietą įsiveržęs 1945 m. britų rašytojo George‘o Orwello parašytas romanas „Gyvulių ūkis“.

Populiariausia bibliotekose 2020 m. tarp knygų dailininkų – Asta Puikienė, tarp knygų iliustruotojų – jau minėta vaikų rašytoja L.Žutautė, o tarp vertėjų – Viktorija Uzėlaitė-Kirilova.

Autoriams – dvigubai didesnis atlyginimas

Populiariausiųjų autorių ir jų kūrinių bibliotekose sąrašai sudarinėjami remiantis 66 bibliotekų, kuriose įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema (LIBIS), pateiktais duomenimis.

Pasak Asociacijos LATGA Kūrinių panaudos ir reprografinio atgaminimo poskyrio vadovės Jurgos Bražiūnienės, šie dešimtukai neatspindi bendrų skaitymo tendencijų, nes informacija surenkama tik apie tuos autorius ir knygas, dėl kurių buvo užpildytos LATGA svetainėje pateikiamos paraiškos dėl kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose. Be to, daug kas knygas perka knygynuose. Minėtą kompensacinį atlyginimą autoriams kasmet skiria Kultūros ministerija, o autoriams pagal LIBIS duomenis paskirsto Asociacija LATGA. Šiemet toks atlyginimas Lietuvos autoriams išmokėtas jau 18 kartą.

„Norime pasidžiaugti, kad nepaisant to, jog dėl karantino suvaržymų bibliotekos pernai dirbo ne visą laiką, kompensacinis atlyginimas autoriams nesumažėjo. Priešingai – mes autoriams už jų knygų panaudą 2020 m. paskirstėme ir išmokėjome per 650 tūkst. Eur, t. y. dvigubai daugiau nei už 2019 m. Taip pat padidėjo sumos už kiekvieną knygos išduotį. 2020 m. už vieną knygos išduotį vaikų ir jaunimo literatūros autoriui atiteko 0,38 Eur (2019 m. – 0,16 Eur), grožinės literatūros autoriui – 0,33 Eur (2019 m. – 0,14 Eur), mokslinės literatūros autoriui – 0,29 euro (2019 m. – 0,12 Eur), vertėjui – 0,15 Eur (2019 m. – 0,07 Eur), iliustruotojui – 0,11 euro (2019 m. – 0,04 Eur)“, – teigė J.Bražiūnienė.

Pasak jos, 2020 metų kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą paskirstyme dalyvavo 1 925 Lietuvos autoriai, pateikę paraiškas Asociacijai LATGA. Kompensacinis atlyginimo paskirstytas 1 546 tekstų autoriams, 567 vertėjams, 161 iliustruotojui ir 42 knygos dailininkams. Per 2020 metus užregistruoti 132 nauji autoriai. Pinigai skirti 24 631 kūrinių autoriams. Užregistruoti 1 485 nauji kūriniai.

Atlygis – ir už kopijavimą

Remdamasi savo paskirstymo taisyklėmis ir minėto kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą duomenimis, asociacija šiemet pirmąkart išmokėjo kompensacinį atlyginimą už rašytinių kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais (jis dar vadinamas Tuščios laikmenos mokesčiu). Tokia galimybė atsirado po to, kai Asociacija LATGA inicijavo pakeitimus Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme. Šiemet rašytinių kūrinių autoriams šis atlyginimas išmokėtas už dvejus metus. Už 2019 m. paskirstyta per 42 tūkst. Eur, o už 2020 m. – per 94 tūkst. Eur.

Visi autoriai, gaunantys atlyginimus už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose bei kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, taip pat dalyvauja kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu paskirstyme. Šį atlyginimą Asociacija LATGA surenka iš įmonių, kurios prekiauja kopijavimo ir spausdinimo įranga, taip pat – iš spausdinimo ir kopijavimo paslaugas teikiančių bendrovių.

Deklaracijas apie reprografijos paslaugų teikimą 2020 m. pateikė 108 įmonė (2019 m. – 131 įmonė). „Surinkimas per 2020 metus net ir karantino sąlygomis išaugo 3929,33 Eur, nors daugelis kopijavimo paslaugas teikiančių įmonių buvo užsidariusios arba visiškai nutraukė savo veiklą. Iš viso už parduotus reprografijos įrenginius ir reprografijos paslaugas surinkta beveik 95 tūkst. Eur“, – pasidžiaugia Asociacijos LATGA Knygų panaudos ir reprografinio atgaminimo poskyrio vadovė J.Bražiūnienė.

2020 metų populiariausių autorių ir knygų dešimtukai

Lietuvos grožinės literatūros rašytojai

1. Kristina Sabaliauskaitė

2. Irena Buivydaitė-Kupčinskienė

3. Jolita Herlyn

4. Gina Viliūnė

5. Rokas Flick

6. Indrė Vakarė

7. Lina Ever

8. Renata Šerelytė

9. Elena De Strozzi

10. Nijolė Narmontaitė

Lietuvių autorių grožinės literatūros knygos

1. Kristina Sabaliauskaitė „Petro imperatorė I d.“

2. Alvydas Šlepikas „Mano vardas – Marytė“

3. Irena Buivydaitė-Kupčinskienė „Tikros ir netikros seserys“

4. Jurgis Kunčinas „Tūla“

5. Andrius Tapinas, Inga Valinskienė „Meilė, kurios nemylėjau“

6. Juozas Baltušis „Vietoj dienoraščio. I tomas. 1970-1975“

7. Aldona Ruseckaitė „Padai pilni vinių“

8. Rytis Sabas „Gaono kodas“

9. Erika Amber „Melo kaina“

10. Kamilė Birgė „Kasdien vis labiau“

Populiariausi vaikų ir jaunimo literatūros rašytojai

1. Lina Žutautė

2. Tomas Dirgėla

3. Vytautas Račickas

4. Selemonas Paltanavičius

5. Kęstutis Kasparavičius

6. Vytautas V. Landsbergis

7. Ignė Zarambaitė

8. Rebeka Una

9. Marius Marcinkevičius

10. Vytautė Žilinskaitė

Lietuvių autorių vaikų ir jaunimo literatūros knygos

1. Ignė Zarambaitė „ Stebuklingi senelio batai“

2. Paulius Norvila „Strykt pastrykt“

3. Jurga Vilė, Lina Itagaki „Sibiro haiku“

4. Ramunė Savickytė „Adelės dienoraštis. Pavasaris“

5. Lina Žutautė „Kakė Makė ir draugystės šluota”

6. Evelina Daciūtė „Laimė yra lapė“

7. Gaja Guna Eklė „Brolis, kurio nereikėjo“

8. Lina Žutautė „Kakė Makė ir supertėčio diena“

9. Lina Žutautė „Kakė Makė ir dantukų fėjos puota“

10. Lina Žutautė „Kakė Makė ir svajonių gimtadienis“

Mokslinės / dalykinės literatūros rašytojai

1. Viktorija Daujotytė (literatūrologija)

2. Arvydas Anušauskas (istorija)

3. Ingrida Jakubavičienė (istorija)

4. Lavija Šurnaitė-Kairienė (gyvenimo būdas)

5. Junona Almonaitienė (psichologija)

6. Edita Čekuolienė (psichologija)

7. Austėja Landsbergienė (pedagogika)

8. Rosita Lekavičienė (psichologija)

9. Dalia Antinienė (psichologija)

10. Gintaras Beresnevičius (religijotyra, etnologija)

Lietuvių autorių mokslinės / dalykinės literatūros knygos

1. Lavija Šurnaitė-Kairienė „Optimizmo genas“

2. Rita Žukauskienė „Raidos psichologija“

3. Arvydas Anušauskas „Aš esu Vanagas“

4. Zigmas Vitkus „Lietuvos istorija“

5. Ingrida Jakubavičienė „Portretas. Juozas ir Jadvyga Tūbeliai“

6. Gintaras Beresnevičius „Lietuvių religija ir mitologija“

7. Gintarė Jankauskienė „Panikos priepuoliai“

8. Viktorija Daujotytė „Literatūros filosofija“

9. Lavija Šurnaitė-Kairienė „Maži įpročiai – dideli pokyčiai“

10. Autorių kolektyvas „Bendravimo psichologija šiuolaikiškai“ .

Užsienio autorių grožinės literatūros knygos

1. Nora Ikstena „Motinos pienas“. (Vertėja L. Laurušaitė)

2. Lucinda Riley „Mergina iš Italijos“. (Vertėja K. Miliūnienė)

3. Diane Chamberlain „Pavogta santuoka“. (Vertėja R. Šeškuvienė)

4. Rūta Šepetys „Kuždesių fontanas“. (Vertėja Z. Marienė)

5. Lucinda Riley „Helenos paslaptis“. (Vertėja I. Albertavičienė)

6. Emma Hannigan „Laiškai mano dukroms“. (Vertėja J. Parvickienė)

7. Diane Chamberlain „Įlanka vidurnaktį“. (Vertėja R. Šeškuvienė)

8. Dinah Jefferies „Dingusi sesuo“. (Vertėja I. Stančikaitė)

9. Laurent Gounelle „Dievas visada keliauja incognito“. (Vertėja L. Perkauskytė)

10. George Orwell „Gyvulių ūkis“ . (Vertėjas A. Sabonis)

Užsienio grožinės literatūros vertėjai

1. Viktorija Uzėlaitė-Kirilova

2. Regina Šeškuvienė

3. Danguolė Žalytė

4. Zita Marienė

5. Vytautas Petrukaitis

6. Bronius Bružas

7. Teodoras Četrauskas

8. Ieva Albertavičienė

9. Anita Kapočiūtė

10. Lina Būgienė

Knygų dailininkai

1. Asta Puikienė

2. Zigmantas Butautis

3. Deimantė Rybakovienė

4. Agnius Tarabilda

5. Milena Grigaitienė

6. Kotryna Šeibokaitė-Ša

7. Vilūnė Grigaitė

8. Judita Židžiūnienė

9. Asta Krivickienė

10. Gintaras Znamerovskis

Knygų iliustruotojai

1. Lina Žutautė

2. Alfreda Steponavičienė

3. Lina Eitmantytė-Valužienė

4. Sigutė Ach

5. Vanda Padimanskaitė

6. Inga Dagilė

7. Rūta Baltakienė

8. Irmina Dūdėnienė

9. Marius Zavadskis

10. Tania Rex