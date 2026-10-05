Prasideda jubiliejinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“

Renginys vyks Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, šimtuose Lietuvos bibliotekų ir internete.
„Kinas turi galią – kartais filmai neleidžia užmigti, jie išlieka mintyse, kelia klausimus, priverčia kalbėtis ar net keistis. Patys jau 20-metį esame paveikti kino, stengiamės juo įkvėpti žiūrovus, klausomės jų atsiliepimų ir pasidalinimų, tad galime paliudyti – kinas tikrai turi poveikį“, – sako festivalio „Nepatogus kinas“ vadovas Gediminas Andriukaitis.
„Nepatogiame kine“ šiemet bus pasakojama daugiau nei 50 tikrų istorijų, suskirstytų į temines programas.
Programoje „20 metų nepatogaus kino“ surinktos didžiausią įspūdį žiūrovams palikusios anksčiau „Nepatogaus kino“ papasakotos istorijos: daugybę diskusijų kėlęs sovietų paliktas Bronzinis kareivis Talino širdyje, lytinės tranzicijos kelionė, į milijonieriaus sodą plukdomi šimtamečiai medžiai, seksualinė revoliucija islame, Amazonės džiunglių 3D garso takelis.
Festivalis į ekranus šiemet sugrąžins ir paties kino istoriją keitusius filmus: geriausia XXI amžiaus dokumentika kritikų pripažintą „Žudymo aktą“ („The Act of Killing“), vienu svarbiausių Palestinos okupacijos liudijimu tapusį asmenišką ūkininko dienoraštį „5 sudaužytos kameros“ („5 Broken Cameras“) ir pirmąkart Lietuvos kino teatruose pasirodysiantį pasakojimą apie 9-ojo dešimtmečio Niujorko ballroom kultūrą „Paryžius dega“ („Paris is Burning“).
Programoje „Žiūrovų favoritai“ bus pristatyti filmai, pelnę ne tik tarptautinių kino festivalių pripažinimą, bet ir žmonių simpatijas. „Nepatogus kinas“ taip pat kvies švęsti lietuvių kino kūrėjus ir jų indėlį į kovą už žmogaus teises – bus parodyti aštuoni ilgo ir trumpo metro filmai. Apie skirtingas artumo paieškas pasakos programos „Ryšiai“ filmai. O programa „Veidai“ klaus, iš ko susideda žmogaus tapatybė. Besitęsiant karui Ukrainoje, bus rodoma ir programa „Mėlyna geltona“, o situacija Gazos Ruože aptariama programoje „Palestinos žemė“.
„Nepatogus kinas“ – nuo 2007 metų kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis, kuriame filmų ir renginių programa kuria erdvę skleistis žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temoms, rengiami patyriminiai seansai, pokalbiai su filmų kūrėjais, herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais.
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