Premjeras pasveikino režisierių Gintarą Varną jubiliejaus proga

„Teatro menas paviliojo Jus dar jaunystėje, tad šiuo keliu neabejodamas ir ėjote – nuo scenos darbininko iki Lietuvoje ir užsienyje pripažinto režisieriaus. Tarsi architektas Jūs kantriai statėte savo teatro namus nuo lėlių iki dramos pastatymų ir operos. Dirbote atrasdamas originalią kūrybos kalbą, sukviesdamas talkon talentingus bendraminčius – aktorius, kompozitorius ir kitus Melpomenės tarnus.
Jūsų kūryba kupina gilaus psichologizmo, tad žiūrovai niekada nelieka abejingi herojų kančioms ir džiaugsmams, patiria teatro meno išskirtinumą – išgyvenimus čia ir dabar.
Gerbiamasis Gintarai, nuoširdžiai sveikinu Jus 65-mečio proga ir linkiu, kad Jūsų talento šviesa toliau akintų visas scenas ir užkulisius, tegul visas utopijas lydi nepakartojama teatro magija“, – sakoma Vyriausybės vadovo sveikinime.
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