Prieš meną – su kuokomis: muziejaus atidarymas bus atidėtas

Muziejus buvo įkurtas prieš penkerius metus Nigerijos verslininko Phillipo Ihenacho iniciatyva Benino mieste, Edo valstijoje, remiant buvusiam gubernatoriui.
Vakarų Afrikos meno muziejuje įrengtos ekspozicijų salės ir archyvai, taip pat numatyta priimti Vakarų Afrikos menininkus ir amatininkus rezidencijoms.
Praėjusį sekmadienį muziejuje vyko atidarymo renginys rėmėjams ir meno srities darbuotojams.
Tačiau į muziejaus kiemą įsiveržė apie 20 vyrų, kai kurie jų ginkluoti medinėmis lazdomis, ir svečiams teko slėptis viduje.
AFP žurnalistai matė, kad grupė, kurios reikalavimai nėra aiškūs, padarė nedidelę žalą muziejaus kieme.
„Protestuotojai pradėjo niokoti dalį paviljono, kur mes priimame lankytojus, tada įsiveržė į ekspozicijų salę“, – AFP pasakojo Ph. Ihenacho.
Po maždaug dviejų valandų svečiai autobusais buvo išvežti į netoliese esantį viešbutį.
Muziejaus atsiradimas sukėlė įtampą tarp buvusio valstijos gubernatoriaus ir jo įpėdinio, miesto tradicinio valdovo Oba Ewuarės II sąjungininko, kuris teigia, kad muziejų turėtų kuruoti jis.
Ph. Ihenacho manymu, protestuotojai buvo Oba Ewuarės II „rūmų atstovai“.
Benino miestas jau daugelį metų bando susigrąžinti kolonijinės eros metu pagrobtus artefaktus, ypač bronzos dirbinius, išvežtus daugiau nei prieš 200 metų.
Daugumą įmantrių bronzinių dirbinių Benine pagrobė britų kareiviai per keršto reidą, vėliau jie parduoti aukcione arba perduoti muziejams Europoje ir Jungtinėse Valstijose.
Naujausi komentarai