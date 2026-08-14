„Purpurinis vakaras“ prasidėjo atminties koncertu tarmiškos dainuojamosios poezijos pradininkui

Festivalio pradžią Anykščių Vyskupo skvere paskelbė iš Raudondvario atvykusi grupė „Vitražai“. Nemokamą koncertą grupė skyrė grupės įkūrėjui, vienam iš tarmiškosios dainuojamosios poezijos pradininkų Lietuvoje, geram „Purpurinio vakaro“ bičiuliui Algirdui Svidinskui.
„Koncertas Vyskupo skvere turi senas tradicijas, anykštėnai jo laukia, susirenka gerokai prieš koncertą, o ir po jo nenori skirstytis. Buvo labai jauku, šviesu“, – sakė koncerto vedėjas, vienas iš festivalio organizatorių, poetas Juozas Žitkauskas.
Tą patį vakarą festivalis persikėlė į Anykščių kultūros centro kino salę. Čia parodytas režisieriaus ir filosofo Nerijaus Mileriaus dokumentinis filmas „Gyvenimas po mirties“, kurio centre – keturi skirtingų kartų aktoriai: Juozas Budraitis, Rasa Samuolytė, Dainius Gavenonis ir Lukas Malinauskas. Visi jie kine yra suvaidinę savo personažų mirtį arba įkūniję artimųjų netekusius žmones.
Po peržiūros su žiūrovais susitikęs vienas iš filmo herojų – D. Gavenonis dalijosi filmavimo užkulisiais, pasakojo apie šio nepaprasto kino projekto filmavimus, atsakė į žiūrovų klausimus.
Šiandien, rugpjūčio 14-ąją, festivalis tęsis Anykščių menų inkubatoriuje – čia bus atidaryta aktoriaus Juozo Budraičio fotografijų paroda „Sienos ir žmonės“.
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su poetu ir rašytoju Alvydu Šlepiku, o vakare publika rinksis į Dainuvos slėnį, kur vyks didysis grupių dienos koncertas. Jame pasirodys Titas (Miškas), Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“, Jono Baltoko trio, Kazimieras Likša, Tadas Daumantas ir Martynas Vilpišauskas, „FC Baseball“, „Daddy Was A Milkman“ su Latvijos gitaros virtuozu Gintsu Smukaisu bei grupė iš Airijos „Culchie“. Koncertą ves Pijus Opera.
Šeštadienio programa prasidės dar vidurnaktį: Anykščių koplyčioje vyksiančiuose „Vidurnakčio skaitymuose“ aktorė Rasa Samuolytė skaitys poetės ir dramaturgės Daivos Čepauskaitės kūrybą. Dieną šeimų lauks Jono Baltoko muzikinis spektaklis „Mokytojas Poška ir stebuklinga pasakų dėžutė“, o teatro gerbėjų – improvizacijų šou „Kitas kampas“ su Audriumi Bružu ir Inga Šepetkaite.
Festivalio žiūrovai taip pat galės pamatyti Adomo Liutkevičiaus dokumentinį filmą „Rokeris iš miškų. Mikas Suraučius“, susitikti su filmo kūrėjais.
Ant Rašytojų kalnelio pirmą kartą nuskambės specialiai festivaliui parengta rašytojo Rimanto Kmitos ir perkusininko Ginto Gascevičiaus poetinė-muzikinė programa „Ritmiški tekstai“.
Paskutinis festivalio vakaras Dainuvos slėnyje prasidės dedikacija Sauliaus Mykolaičio atminimui. Po jos, bendradarbiaujant su asociacija AGATA ir bendrove „Statybų lyga“, bus įteikta 14-oji S. Mykolaičio vardo premija.
Finaliniame koncerte pasirodys Aurimas Liudvinavičius, Gytis Ambrazevičius, Živilė Mackevičiūtė, „Baltos varnos“, Pijus Opera su grupe, Andrius Kaniava, Domantas Razauskas ir Saulius Petreikis, „Kamanių šilelis“, Alina Orlova su Pauliumi Vaškeliu ir Aidu Gecevičiumi, Viktoras Prapras su gyvo garso grupe bei „Culchie“. Koncertą ves Ignas Krupavičius.
Kultūros festivalis „Purpurinis vakaras“ Anykščiuose – rugpjūčio 13–15 dienomis. Festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Susitikimas su rašytoju, režisieriumi A. Šlepiku vyks rugpjūčio 14 d. 16.30 val. L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje. Daugiau informacijos apie programą www.purpurinisvakaras.lt.
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