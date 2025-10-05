Šalyje – kultūros bendruomenės organizuojamo streiko renginiai

Ši akcija rengiama protestuojant prieš Kultūros ministerijos patikėjimą „Nemuno aušrai“.
„Mes nekalbame apie konkrečias kandidatūras ar finansavimą. Mūsų pozicija – vertybinė: Lietuvos kultūra ir Kultūros ministerija be „Nemuno aušros“, – teigia streiko organizatoriai.
„Pokalbiuose interpretuokime šūkį „Tai gali būti paskutinis kartas“, vildamiesi, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai reikia streikuoti ir reikalauti pagarbos. Nepamiršdami, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame ir buriamės laisvi“, – tikina jie.
Akcijos metu įvairiuose Lietuvos kampeliuose simboliškai skambės protesto himnu ir „įspėjamąja sirena“ tapusi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
Didžiuosiuose šalies miestuose vyks jungtiniai kultūros bendruomenių renginiai.
Vilniaus universiteto didžiajame kieme dainoms ir šokiams susiburs etnokultūros bendruomenės, Klaipėdoje rengiamos studentų ir jaunimo eitynės nuo Lietuvininkų aikštės iki Teatro aikštės, kurioje vyks Klaipėdos kultūros atstovų solidarumo akcija. Bendra eisena organizuojama ir Kaune.
Tuo metu Panevėžio kultūros bendruomenė rinksis Senvagės saloje.
Prie akcijos jungiasi ir šalies muziejai, teatrai, galerijos bei meno kolektyvai, rengiamos nemokamos paskaitos, meninės instaliacijos ir pasirodymai, kitos veiklos.
Lietuvos kino kūrėjai organizuoja „Kino festivalį“ – filmų peržiūrą keliose dešimtyse Lietuvos miestų bei Kyjive.
Taip pat šalies kino festivalių bendruomenė – „Kino pavasaris“, Vilniaus trumpųjų filmų festivalis, „Nepatogus kinas“, Vilniaus dokumentinių filmų festivalis, komedijų kino festivalis „Tik be dramų“, video žaidimų ir animacijos festivalis BLON – organizuoja akciją „Streiko kinas“.
Vilniuje visą dieną nemokamai bus rodomi filmai, kurie „sujungs, įpūs bendrystės, dvasios, ir demonstruos sėkmingo protesto pavyzdžius“, teigia organizatoriai.
Streiko akcijos dieną inauguraciniu koncertu, kuriame dalyvaus ir šalies vadovas Gitanas Nausėda, Romoje bus atidaryta Lietuvos kultūros metų Italijoje programą. Dalis renginio dalyvių Italijoje žada segėti protesto ženklelius.
Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūrininkų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius penktadienį paskelbė pasitraukiantis iš kultūros ministro pareigų.
(be temos)