Seimo Kultūros komiteto vadove išrinkta Aleknavičienė

Jos kandidatūrai pritarta bendru sutarimu.
„Šiandien Kultūros komiteto pirmininko pareigas perduodu Vaidai Aleknavičienei, ne atsistatydinu, bet perduodu“, – komiteto nariams pabrėžė K. Vilkauskas.
Komiteto vicepirmininkas konservatorius Vytautas Juozapaitis atkreipė dėmesį, kad tokios procedūros nenumatyta, todėl paragino iš pradžių balsuoti dėl K. Vilkausko atleidimo iš pirmininko pareigų.
Tačiau komiteto vadovas pacitavo Seimo statutą, jog komiteto pirmininkui nereikia atsistatydinti, komitetas gali tiesiog perrinkti savo vadovą.
K. Vilkauskas pranešė rugsėjo 11 dieną gavęs valdančiosios Socialdemokratų partijos frakcijos teikimą Kultūros komiteto pirmininke skirti V. Aleknavičienę.
„Aš, skirtingai nei praėjusį posėdį, tam neprieštarauju“, – trečiadienį sakė jis.
BNS rašė, kad performavus valdančiąją daugumą ir paskyrus naują kultūros ministrą, valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) dar liepos mėnesį inicijavo Kultūros komiteto pirmininko pasikeitimą – siekta šį postą perleisti ministrės pareigų netekusiai V. Aleknavičienei.
Tuomet K. Vilkauskas atsisakė trauktis iš pareigų ir komitete neužteko balsų jam atleisti. Vėliau LSDP pirmininkas premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams teigė, kad K. Vilkauskas pakeitė požiūrį ir sutiko paklusti partijos sprendimui.
Vyriausybės vadovės teigimu, V. Aleknavičienė į komiteto vadovės pareigas pasiūlyta, siekiant panaudoti jos sukauptą darbo patirtį kultūros srityje.
Pagal Seimo statutą, komiteto pirmininką renka komiteto nariai, o jo sprendimą patvirtina visas Seimas.
K. Vilkauskas komitetui pirmininkavo nuo šio Seimo kadencijos pradžios 2024-aisiais.
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