Šešiems nusipelniusiems kultūrininkams Šarūnas Birutis įteikė garbės ženklus

Kaip penktadienį pranešė Kultūros ministerija, operos solistui Kostui Smoriginui apdovanojimas skirtas už išskirtinį profesinį meistriškumą, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, nuopelnus šalies muzikos scenai, aktyvią koncertinę ir pedagoginę veiklą.
Kadenciją baigusi Lietuvos kultūros atašė Prancūzijoje Austė Zdančiūtė garbės ženklu apdovanota už kūrybingumą, atkaklumą ir tarpkultūrinę komunikaciją stiprinant Lietuvos ir Prancūzijos ryšius, indėlį į pernykštį Lietuvos sezoną Prancūzijoje.
Lietuvos audiosensorinės bibliotekos direktorei Ingai Davidonienei apdovanojimas įteiktas už inovatyvius bibliotekos pastato sprendimus jį pritaikant neįgaliesiems, įtraukios leidybos sektoriaus plėtrą, iniciatyvas aprūpinant leidiniais ukrainiečius karo pabėgėlius, manifesto „Biblioteka visiems“ įgyvendinimą ir sklaidą.
Garbės ženklas taip pat įteiktas įstaigos „Architektūra ir paveldas“ vadovui Petrui Gaidamavičiui bei „Art Deco muziejus“ direktoriui Karoliui Baniui už išskirtines asmenines iniciatyvas saugant, įveiklinant ir tvariai naudojant Lietuvos kultūros paveldą.
Bendrovės „Automuziejus“ direktoriui Povilui Eitučiui apdovanojimas įteiktas už išskirtinę privačią iniciatyvą, skirtą technikos paveldui išsaugoti, kultūrinei atminčiai Lietuvoje stiprinti.
„Kiekvienas laureatas yra savo srities šviesulys, kurio veikla įkvepia ir garsina Lietuvos vardą pasaulyje. Jūsų talentas, kūrybiškumas, asmeninės iniciatyvos ir pasiekimai yra geriausias pavyzdys, kaip vieno žmogaus ar komandos atsidavimas gali virsti dideliais ir reikšmingais darbais visai šaliai“, – pranešime cituojamas Š. Birutis.
Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ skiriamas už dešimties pastarųjų metų veiklą kultūros ir meno srityje.
