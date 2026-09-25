Šeštadienį bus laidojamas armėnų rašytojas, prozininkas Grigorianas

Kaip pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga, atsisveikinti su velioniu visuomenė taip pat kviečiama šeštadienį nuo 9 iki 14 val. Laidojimo paslaugų centre Vilniuje.
Urna su rašytojo palaikais bus išnešama 14 val. V. Grigorianas šią dieną bus laidojamas Vilniaus Antakalnio kapinėse.
Kaip skelbta, V. Grigorianas mirė eidamas 85 metus. Žinia apie jo netektį ketvirtadienį pasidalino Lietuvos rašytojų sąjunga.
V. Grigorianas gimė 1942 metų kovo 27 diną Jerevane, Armėnijoje. 1964 m. baigė Jerevano valstybinio universiteto Filologijos fakultetą. Per gyvenimą dirbo armėnų kalbos ir literatūros mokytoju, redaktoriumi leidykloje „Hajastan“, buvo žurnalų „Pionierius“, „Cicernak“ atsakinguoju sekretoriumi.
1972 m. jis buvo priimtas į Armėnijos rašytojų sąjungą. Nuo 1996 m. tapo Lietuvos Respublikos piliečiu, aktyviai dalyvaujančiu šalies literatūriniame gyvenime. Į Lietuvos rašytojų sąjungą priimtas 2017 metais.
V. Grigorianas išleido daugiau nei dvidešimt knygų, už kurias ne kartą Armėnijoje pelnė svarbius literatūrinius apdovanojimus. Tarp svarbiausiųjų – 2009 m. gauta valstybinė Armėnijos premija už romaną „Laiko upė“.
Gyvendamas Lietuvoje, V. Grigorianas savo kūrinių, poetės ir vertėjos Marytės Kontrimaitės išverstų į lietuvių kalbą, paskelbė žurnale „Metai“. Taip pat kartu su žmona Nora Grigalavičiūte išvertė į armėnų kalbą įvairios apimties ir žanro lietuvių autorių kūrinių, tarp jų – pasaka „Eglė žalčių karalienė“, Jono Avyžiaus romanas „Sodybų tuštėjimo metas“, Juozo Baltušio „Sakmė apie Juzą“.
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