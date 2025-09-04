Šiaulių miesto garbės pilietės vardas suteiktas vaistininkei Almyrai Girdenienei

Tokį sprendimą Šiaulių miesto savivaldybės taryba ketvirtadienį priėmė vienbalsiai, už balsavus 29 tarybos nariams.
„Manau, kad mano asmenyje tai yra įvertinimas Šiaulių miesto vaistinės, kuri šiemet švenčia 155 metų jubiliejų“, – ketvirtadienį po tarybos sprendimo sakė A. Girdenienė.
Pasak jos, tokiu būdu pagerbti visi Šiaulių vaistinės darbuotojai.
„Mes buvome, esame ir būsime Šiaulių miesto istorijos dalis“, – teigė vaistininkė.
„Valerijono“ vaistinės istorija prasidėjo 1870 metais, kai buvo įkurta trečioji Šiaulių miesto vaistinė. Iki šių dienų vaistinė „Valerijonas“ yra išlaikiusi tradicinės vaistininkystės principus.
A. Girdenienė vaistinei vadovauja nuo 1972 metų.
Be A. Girdenienės komisija svarstė Šiaulių garbės piliečio vardą skirti rašytojui, romano „Pietinia kronikas“ autoriui Rimantui Kmitai.
Šiaulių miesto garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos ir užsienio piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į miesto gyvenimą.
Nuo 2000-ųjų Šiaulių garbės piliečio vardas suteiktas daugiau kaip 40 asmenų.
Naujausi komentarai