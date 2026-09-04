Skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“ baigėsi: rekordiniu aktyvumu išsiskyrė švietimo bendruomenės

Iššūkį priėmė ištisos bendruomenės
Rekordinis švietimo įstaigų įsitraukimas tapo vienu ryškiausių šių metų „Vasara su knyga“ akcentų. Prie skaitymo iššūkio prisidėjo net 168 mokyklos ir 32 darželiai.
Šis skaičius rodo, kad skaitymo iššūkis tampa bendruomenine veikla – į jį įsitraukia ne tik pavieniai skaitytojai, bet ir mokytojai, bibliotekininkai, darželių darbuotojai, ištisos šeimos. Nors daliai jaunimo vasara asocijuojasi su galimybe atsitraukti nuo knygų, būtent reguliarus skaitymas padeda išlaikyti susiformavusį skaitymo įprotį.
Skaitydami vaikai plečia žodyną, lavina vaizduotę ir gebėjimą suprasti tekstą, o svarbiausia – atranda, kad knyga gali būti ne tik mokymosi priemonė, bet ir įdomus būdas leisti laiką, pažinti pasaulį ar save.
„Mūsų įpročiai formuojasi vaikystėje, todėl jaunosios kartos įsitraukimas džiugina ir teikia vilties. Šiemet jaunieji skaitytojai į knygos puslapius įniko kartu su savo klasėmis, mokyklomis, darželiais, šeimomis. Ir čia svarbiausia ne tai, ar jiems pavyko įveikti iššūkį, – didžiausia vertė yra pats skaitymas“, – sakė šių metų iniciatyvos koordinatorė, Povilo Višinskio bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė Justina Grigienė.
Kai knyga tampa vasaros dalimi, o skaityti skatina ne pažymys, bet smalsumas ir noras dalyvauti, vaikui lengviau atrasti savo santykį su skaitymu.
Skaitymo bendruomenės aktyvios visą vasarą
Į skaitymo iššūkį įsitraukė gausus skaitytojų būrys iš visos Lietuvos. Skaitytojų bendruomenės aktyviai būrėsi Tauragėje, Jurbarke, Kalvarijoje, Vilniuje, Raseiniuose, Kaune ir kituose Lietuvos miestuose bei rajonuose.
Aktyvi „Vasara su knyga“ bendruomenė buvo ir socialiniuose tinkluose. Per vasarą surengti 38 konkursai, kuriuose rėmėjų prizais apdovanoti 147 dalyviai.
Šiemet prie iniciatyvos prisidėjo itin platus rėmėjų ir partnerių ratas – verslo organizacijos, jauni šeimų verslai, individualūs kūrėjai ir kultūros įstaigos, leidyklos.
Jų įsteigti prizai leido visą vasarą rengti skaitytojus įtraukiančius konkursus, skatino dalytis perskaitytų knygų įspūdžiais bei rekomendacijomis ir reikšmingai prisidėjo prie itin didelio bendruomenės aktyvumo socialiniuose tinkluose.
Šis palaikymas rodo, kad skaitymo kultūros stiprinimas gali suvienyti labai skirtingas organizacijas ir žmones, o bendromis pastangomis knyga tampa dar labiau matoma, patraukli ir įtraukianti.
Už perskaitytų knygų – skirtingos skaitytojų patirtys
Šiemetiniame skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“ dalyvavo beveik 300 žmonių, kuriems dėl disleksijos, regos sutrikimų ar kitų priežasčių įprastai spausdinta knyga nėra prieinama. Jie galėjo rinktis sau tinkamus knygų formatus ir, kaip ir kiti dalyviai, įveikti iššūkį.
„Kai esi blogai matantis ar nematantis, negali kažko, apima jausmas, kad esi atribotas nuo visuomenės. Galimybė dalyvauti iššūkyje – stebuklas. Tai ženklas, kad esi reikalingas visuomenei, kad nesi už borto, o vis dar gyvas“, – įspūdžiais dalijosi virtualios bibliotekos ELVIS skaitytojas Aleksandras.
Geras emocijas reiškė ir skaitantys įprastai spausdintas knygas.
„Knygos yra nuostabiausias būdas peržengti savo pačių ribas. Šis iššūkis man kasmet tampa laukiamiausiu metų nuotykiu ir asmeniniu išbandymu, leidžiančiu atversti puslapius, kurių kitais atvejais gal net nepaliesčiau“, – socialiniuose tinkluose rašė iššūkio dalyvė.
Šiemet skaitytojai rinkosi labai skirtingas knygas. Tarp populiariausių buvo Delios Owens „Ten, kur gieda vėžiai“, Mariaus Marcinkevičiaus ir Linos Itagaki „Mergaitė su šautuvu“, Ernesto Hemingvėjaus „Senis ir jūra“, Mauri Spangol „Gyvūnai, pakeitę pasaulį“, Evelinos Daciūtės „Laimė yra lapė“, Kristinos Sabaliauskaitės „Petro imperatorė“, Editos Mildažytės „Pelynų medus“, Freidos McFadden „Tarnaitė“ ir kitos knygos.
Galimybę rinktis įvairius skaitymo būdus organizatoriai atliepė ir šių metų dovana iššūkį įveikusiems dalyviams – jiems suteikiama 30 dienų prieiga prie atrinktų garsinių knygų platformoje „Audioteka“.
Šių metų šūkis „Tris kartus daugiau įspūdžių“ kvietė perskaityti tris knygas, tačiau skaitytojų patirtys parodė, kad knygą galima atrasti labai įvairiai.
Laukia apdovanojimai
Nors skaitymo iššūkis baigėsi, jo kulminacija dar priešakyje. Artimiausiu metu svetainėje www.vasarasuknyga.lt bus paskelbti šių metų skaitymo iššūkio nugalėtojai.
Burtų būdu išrinktiems dalyviams atiteks net 50 pagrindinio rėmėjo – ledų „Klasika“ – ledų dėžių, taip pat garso kolonėlės, lego konstruktoriai, „Pegaso“ ir „Decathlon“ dovanų čekiai, „Geros dovanos“ įspūdžių kortelės, vigvamai, momentinis fotoaparatas ir net dviračiai.
Apdovanoti bus ir visi kiti iššūkį įveikę dalyviai – jie gaus 30 dienų „Audiotekos“ prenumeratą, kuri į dalyvių el. paštus atkeliaus pirmosiomis rugsėjo dienomis. Papildomų dovanų sulauks ir aktyviausios švietimo įstaigos.
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