Šrekas, drakonas ir dešimtys personažų – Kaune naujas teatro sezonas

Žaliasis žmogėdra, Fiona, Asilas, pasakų būtybės ir milžiniškas drakonas jau keliasi į Kauno muzikinio teatro sceną. „Šreko“ premjera apibūdinama kaip viena techniškai sudėtingiausių per visą teatro istoriją.
„Tikrai sudėtingiausias iššūkis teatrui. Jeigu turėtume teatrą su techninėmis galimybėmis, būtų paprasčiau, bet teatras istorinis. Turėjome galimybes sudėti į šito teatro pastatą rėmus“, – sakė režisierius Kęstutis Jakštas.
Scenoje atgyja daugiau nei 30 personažų, kuriami sudėtingi kostiumai, kaukės, dekoracijos, naudojamos vaizdo projekcijos ir specialieji efektai. O didžiausia žvaigždė – drakonas, didžiulė judanti lėlė, kuri scenoje ne tik kvėpuos ugnimi, bet ir bendraus su aktoriais bei žiūrovais
„Negalima niekada daryti sprendimų pamačius žmogų. Gali juos daryti tik susidraugavęs. Kiekvienas epizodas pamokantis“, – teigė K. Jakštas.
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Teatro dirigentas sako, kad šioje „Šreko“ versijoje žiūrovas išgirs tai, ko dar niekas nėra girdėjęs.
„Teatro orkestro galimybių dėka praturtintas skambesys, instrumentuotė, kūrinys mūsų teatre nuspalvintas tirštesnėmis, ryškesnėmis spalvomis“, – aiškino dirigentas Jonas Janulevičius.
Kauniečiai sako, kad laukia teatrų sezono, tačiau ne į visus spektaklius leidžia sau nueiti – dažnai tenka rinktis tarp to, ko reikia, ir to, ko norisi.
„Pinigų atžvilgiu visada tenka rinktis. Su šeima eiti nėra pigu, susidaro suma keturių asmenų šeimai“, – sakė moteris.
„Mes iš Šiaulių, einame į savo teatrą arba į atvažiuojančius spektaklius. Per metus tris ar keturis kartus nueiname“, – pasakojo praeivė.
„Į teatrus dažnai neiname. Laiko neturime, darbai“, – sakė vyras,
„Buvome žiemą Palangoje. Norėtųsi dažniau nusivesti žmoną, bet gaunasi, kaip gaunasi“, – kalbėjo kitas vyras.
Kauno valstybinis muzikinis teatras šį sezoną turės tris premjeras, Nacionalinis Kauno dramos teatras – penkias. Teatrai sako, kad bilietų kainos keitėsi, bet nežymiai.
„Pačių brangiausių bilietų kainos keitėsi, ekonominės klasės kaina nesikeitė. Dviem ar trimis eurais – nedaug tikrai pabrango bilietai“, – teigė Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas Benjaminas Želvys.
Dramos teatre šį sezoną laukia išskirtiniai repertuaro iššūkiai.
„Lapkričio mėnesį atvažiuoja garsusis Thomas Ostermeieris, prasideda Shakespeare'o „Akis už akį“ repeticijos. Tai pats didžiausias per 107 metus kūrybinis iššūkis“, – sakė Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas.
Visgi, nors teatrai išlieka populiarūs, besikeičianti ekonominė situacija jaučiama ir čia. Kai kurie teatrai su nerimu laukia žiemos ir jau dabar prašo pagalbos.
„Labai didelis finansinis sunkumas. Kreipiuosi į verslo žmones – tapkite ne tik mūsų žiūrovais, bet ir rėmėjais. Bus lengviau įgyvendinti iššūkius“, – kalbėjo E. Stancikas.
O kai kur bilietai tiesiog ištirpsta.
„Ištirpsta vos paskelbiame. Pardavinėsime vasario mėnesiui iki sezono pabaigos. Jau matome tokį susidomėjimą, kad turime pardavinėti bilietus kitam pusmečiui“, – sakė B. Želvys.
Kauno valstybinis muzikinis teatras sezoną pradeda spalio 2-ąją su „Šreku“, o Nacionaliniame Kauno dramos teatre pirmasis išvažiuojamasis spektaklis – „Lietaus pardavėjas“ – Raudondvario kultūros centre bus rodomas spalio 16-ąją.
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