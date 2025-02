Sulaukusi 88-erių, mirė dainos „Killing Me Softly“ atlikėja Roberta Flack

Pirmadienį mirė „Grammy“ statulėlės laureatė Roberta Flack, išgarsėjusi klasika tapusia daina „Killing Me Softly With His Song“, pranešė jos leidėjas, nenurodydamas mirties priežasties.