Šventiniu renginiu Druskininkuose uždaromi Lietuvos kultūros sostinės metai

„Druskininkai – Lietuvos kultūros sostinė 2025. Čiurlionio paliesti“ uždarymo renginys vyks prie skulptoriaus Vlado Vildžiūno sukurto Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklo.
„Šiandien šis ženklas – ne sustingęs simbolis, o gyvybingas kūrybiškumo šaltinis, susiejantis klasikinį ir šiuolaikinį skambesį, skirtingas meno formas, sujungiantis savo kūriniais tikrovę ir vaizduotę, Lietuvą ir pasaulį“, – teigiama savivaldybės pranešime.
„Visus metus skambėję M. K. Čiurlionio kūriniai – tai meninės ir filosofinės vizijos, peržengiančios mums įprastą tikrovę ir kviečiančios žmogų suvokti kaip nuolatinės kūrybinės veiklos erdvę, o pasaulį – kaip beribę struktūrą, atsikartojančią ir mūsų kūriniuose“, – rašoma jame.
Uždarymo renginyje pasirodys muzikantai Petras Vyšniauskas, Petras Geniušas, Aistė Bružaitė, Arkadijus Gotesmanas, Justas Kulikauskas, Saulius Petreikis, Karolina Juodelytė, Toru Takao, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras bei Lietuvos kariuomenės orkestras.
Šventėje taip pat apsilankys Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Druskininkai – šių metų Lietuvos kultūros sostinė, 2026-aisiais šį titulą turės Kėdainiai.
