Vieta, kur norisi neskubėti: atsinaujinusi „Eglės sanatorija“ Druskininkuose

Viliojančios naujienos
Kaskart atvykus į Druskininkus apima jausmas, kad laikas čia ima tekėti kitaip – tyliau ir lėčiau nei šurmulio perpildytuose didmiesčiuose. Čia be sąžinės graužaties galima paleisti skubėjimą, prisėsti ant parko suolelio su knyga rankose, pakelti akis į dangų ar, priešingai, užsimerkti ir įsiklausyti, ką pasakoja vėjo kutenamos pušų šakos. Šią ramybės būseną šiandien ramiai tęsia atsinaujinusi „Eglės sanatorija“, užbaigusi pirmąjį didžiosios rekonstrukcijos etapą.
Atnaujintose „Comfort“ gydyklų erdvėse vienu metu gali būti apie 140 žmonių, tačiau jausmas – visai kitoks. Čia ne masė, o asmeniškumas. Ne skubėjimas, o ramus buvimas.
„Mums labai svarbu, kad žmonės sanatorijoje jaustųsi visapusiškai gerai. Todėl po rekonstrukcijos grįžome su dar daugiau procedūrų“, – „Eglės sanatorijos“ komunikacijos projektų vadovė Audronė Mockienė pabrėžė, kad kai kurios jų – vienintelės visoje šalyje.
Ne kartą braidžius Kneipo takeliais, pastarųjų naudą nuo šiol galima patirti ir sanatorijoje. Procedūros metu naudojamas šaltas ir šiltas vanduo suaktyvina reiškinį, vadinamą kraujagyslių gimnastika.
„Ką tai reiškia? Šiluma išplečia, o šaltis kraujagysles sutraukia. Šis procesas pagerina kraujotaką, skatina audinių aprūpinimą deguonimi ir gerina mikrocirkuliaciją, būtiną vidaus organų ir odos sveikatai“, – apie Kneipo tako privalumus kalbėjo A. Mockienė.
Panašiu poveikiu pasižymi ir Kneipo kava. Neteko apie tokią girdėti?
„Vadinasi, būtinai turite išbandyti“, – rankas į šaltą vandenį panardino „Eglės sanatorijos“ atstovė. Tą patį, anot jos, turėtų pakartoti ir visi Kneipo kavos gurmanai, „Comfort“ gydyklų svečiai.
Ko gero, ryškiausia naujiena visomis prasmėmis – Saulės kambarys. Jame įrengta speciali technologija sukuria natūralų saulės spektrą, todėl kūnas gamina vitaminą D ir seratoniną – laimės hormoną. Ruoštis procedūrai nereikia, svarbiausia – per daug šiltai neapsirengti.
Dėmesys – emocinei sveikatai
Pasisotinusiems saule – jūros gaiva. Tokį pojūtį sanatorijos svečiai patirs Mineralinio vandens rūko terapijoje. Čia sukuriamas jūrinio klimato efektas, palankus kvėpavimo sistemai ir imunitetui. „Comfort“ gydyklose taip pat įrengti du druskų kambariai, sauso masažo lovos, sausos angliarūgštės vonios, kvėpavimo funkcijos terapijos kabinetas, erdvės asmeniniams ir grupiniams užsiėmimams su kineziterapeutais.
„Turbūt nepasakysiu nieko naujo, bet mūsų kūnai pavargsta mažiau nei nervinė sistema“, – dėl šios priežasties, anot A. Mockienės, atnaujintose gydyklose itin didelis dėmesys skiriamas emocinei sveikatai: atsipalaidavimui, nusiraminimui.
Viena tokių procedūrų – binauralinė terapija. Tai yra pažangi garso terapijos technika, naudojanti skirtingas garsines bangas, kurios per ausines nukreipiamos į kiekvieną ausį atskirai. Ši metodika skatina smegenų veiklos sinchronizaciją, mažina stresą ir nerimą, padeda pasiekti gilesnį atsipalaidavimą. Binauralinės bangos veikia subtiliai ir efektyviai, skatindamos emocinę pusiausvyrą, gerindamos koncentraciją ir miego kokybę.
„O štai šioje erdvėje jūs tarsi išskrisite“, – atsargiai pro durų plyšį į audiovizualinės relaksacijos kino teatrą dirstelėjo „Comfort“ gydyklų darbuotoja.
Audiovizualinės relaksacijos metu rega su klausa veikiama vaizdais ir garsais. Šis tandemas padeda atsipalaiduoti, reguliuoja širdies ritmą, gerina miegą, normalizuoja kraujo spaudimą, todėl pacientas kur kas greičiau sveiksta.
„Kaskart, kai atidarau duris ir pamatau miegantį žmogų, džiaugiuosi. Vadinasi, terapija veikia“, – kalbėjo „Eglės sanatorijos“ Medicinos vadovas, doc. dr. neuromokslininkas Kęstutis Skauminas. Jau netrukus kino teatro ekrane suksis pasakiškos žiemos vaizdai, o kol kas į veidus alsuoja vasaros prisiminimai. Šiltojo metų laiko dvelksmas jaučiamas ir iš aromaterapijos kambario.
„Tai vienas iš emocijų ir įtampos valdymo metodų. Menas ir mokslas natūralių kvapų pagalba pasiekti visišką harmoniją. Po pusvalandžio seanso keičiasi mūsų mintys ir nuotaika – pasiekiama minčių ir emocijų pusiausvyra“, – A. Mockienės mintis papildė iš procedūros išėjusi gydyklų lankytoja.
Saulės kambaryje jautėsi kaip atostogaudama Balyje, o aromaterapijos seansas ją nukėlė į vidurvasario pievą, kur susipynė šalavijų, ramunėlių ir pelargonijų kvapai.
Duris atvėrė ir naujasis SPA centras. Keturiuose kabinetuose atliekamos kosmetinės grožio procedūros. Veido priežiūrai naudojama aukščiausios kokybės „Doctor Babor“, kūno procedūroms – „Phytomer“ kosmetika.
Laukia nauji startai
Pirmasis didžiosios rekonstrukcijos etapas palietė ne tik gydyklą, bet ir sanatorijos kavinę „Žaliasis sodas“. Susiliejusi su bendromis erdvėmis, ji tapo kur kas didesnė. Čia atsirado dvi scenos, kone tokio pat amžiaus kaip pati sanatorija fortepijonas ir didelė biblioteka.
„Norėjome vietos, kur žmonės galėtų pabūti – su muzika, knyga. Vaikščiodami po Druskininkus galite užsukti čia, kad ir vienam kavos puodeliui“, – „Eglės sanatorijos“ maitinimo vadovas neabejojo, kad naujasis meniu sugundys išbandyti ir kelis naujus, Dzūkijos miškų įkvėptus patiekalus. Tarkim, sriubą ar burnoje tirpstančius pyragėlius su grybais.
Kai skoniai, muzika ir ramybė susilieja į vieną patirtį, tampa aišku – tai ne atsitiktiniai pokyčiai, o kryptingas žingsnis į ateitį. Rekonstrukcijos pirmojo etapo pabaigą pažymėjo ir „Eglės sanatorijos“ generalinis direktorius Artūras Salda.
„Viskas daroma dėl klientų – svarbu, kad jiems tiktų ir patiktų“, – daugiau nei dešimtmetį sanatorijai vadovaujantis vienas ryškiausių sveikatinimo turizmo lyderių šalyje patikino, kad šis etapas – žvilgsnis į ateities „Eglės sanatoriją“, kur visa aplinka bus vienodai moderni ir komfortiška. Link to, anot A. Saldos, tikslingai einama. Po truputį tvarkomas „Žilvino“ pastatas. Baigus darbus visi kambariai atitiks keturių žvaigždučių viešbučio lygį.
„Be to, planuojamas ir šildomas lauko baseinas“, – A. Salda leido suprasti, kad sanatorijos komplekso ir šiemet laukia daug naujų pradžių.
Naujausi komentarai