Tado Ivanausko sodyboje vyks folkloro festivalis „Obelynės Žolinė“

Trečią kartą rengiama šventė grįžta su dar gausesniu atlikėjų būriu, Kanklių metams skirta programa, vakariniais pasirodymais po atviru dangumi, žolynų pažinimo veiklomis, autentiškų skarų paroda ir nuotaikingu spektakliu apie duonos reikšmę lietuvių gyvenime, pranešė Kauno rajono muziejus.
Pasak organizatorių, „Obelynės Žolinė“ išsiskiria ne tik savo programa, bet ir vieta bei laiku – didelė festivalio dalis vyksta vakare ir naktį, kai T. Ivanausko sodybos sode folkloro muzika susilieja su paukščių balsais, medžių ošimu ir laužo šviesa.
„Tai vienas išskirtiniausių folkloro festivalių Lietuvoje“, – sakė festivalio kuratorė, etnologė Jolanta Balnytė.
Dar prieš festivaliui atveriant duris, penktadienį Noreikiškių, Ringaudų ir Akademijos bendruomenių nariai bus kviečiami susiburti vainikų pynimo ir žolynų rišimo dirbtuvėse. Bendromis pastangomis nupinti vainikai ir surišti žolynai papuoš festivalio vartus bei kitas Obelynės erdves.
Festivalio teritorijoje lankytojai galės užuosti žolynų ir arbatų aromatus, nusipinti vainiką, pažinti Žolinių puokštės augalus ir atrasti jų vietą šiuolaikiniame gyvenime.
Sutemus Obelynės sode vyks vakariniai ir naktiniai folkloro kolektyvų pasirodymai, bus palydima saulė, skambės sutartinės, tradiciniai instrumentai ir bendros dainos, į kurias galės įsitraukti ne tik atlikėjai, bet ir festivalio svečiai.
Festivalio svečiai galės pasivaikščioti po senąjį obelų sodą ir paragauti pirmųjų obuolių.
Be to, sode bus pristatyta autentiškų skarų-gūnių paroda „Prosenelės skaros istorija“, kviečianti pažvelgti į tradicinį moters drabužį kaip į šeimos atminties ir iš kartos į kartą perduodamų istorijų ženklą.
Kadangi šie metai paskelbti Kanklių metais, kanklių muzika lydės šventės pradžią, o folkloro ansambliai pristatys savo krašto kankliavimo tradicijas.
„Skambės skirtingų laikotarpių, skirtingų kartų ir Lietuvos etnografinių regionų tradicinė kanklių muzika. Tačiau ne mažiau svarbios bus bendros festivalio dainos, sujungiančios atlikėjus ir klausytojus. Galimybė dainuoti kartu ir yra svarbiausia bendrystė“, – teigė J. Balnytė.
Šių metų festivalyje pasirodys 17 folkloro kolektyvų ir atlikėjų iš įvairių Lietuvos vietovių bei Latvijos.
Antroji festivalio diena, šeštadienis, prasidės šv. Mišiomis Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčioje, kur skambės tradicinės giesmės. Po jų šventoriaus pievoje vyks bendruomenės Agapė. Tuo metu atlikėjai pakvies žmones tęsti šventę Obelynėje, kur pristatys savo dalį repertuaro.
Šios dienos programoje tradicija atsiskleis ne tik dainomis ar apeigomis. Festivalyje bus rodomas Skaudvilės krašto muziejaus spektaklis „Pakelk duonelę – ji šventa!“ – edukacinis ir humoro kupinas pasirodymas, kviečiantis į lietuvių tradicijas pažvelgti šiuolaikiniu žvilgsniu.
Festivalio programoje numatyti ir pokalbiai apie augalus, jų savybes ir žolynų magiją, etninę kultūrą, folkloro vietą šiandienos žmogaus gyvenime bei tradicijos perdavimą jaunesnėms kartoms, veiks „Žolynų mugė“.
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