Teismas: Miltinio teatro vadovas peržengė įprastos kritikos ribas, VDI sprendimas naikinamas

Toks nutarimas priimtas dėl VDI sausio 9-osios sprendimo, kuriuo inspekcija nepradėjo administracinio nusižengimo teisenos J. Miltinio dramos teatro vadovui, pirmadienį pranešė teismas.
Iš dalies tenkinęs aktoriaus skundą, jis grąžino inspekcijai medžiagą administracinio nusižengimo tyrimui atlikti.
Teismas apie savo nutartį taip pat informavo Kultūros ministeriją, kad ši įvertintų poreikį atlikti J. Miltinio dramos teatro veiklos, personalo valdymo, vidaus kontrolės, smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo vidaus auditą ar kitą patikrinimą.
Nutartis dar gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui.
Pasak bylą nagrinėjusios teisėjos Editos Masiukienės, VDI sprendimas negali būti laikomas pagrįstu, nes institucija pernelyg fragmentiškai vertino byloje esančius duomenis, nepakankamai atsižvelgė į liudytojų parodymus, viešos kritikos pobūdį, kontekstą.
„Teismo vertinimu, (...) įrodymų visuma suteikia pagrindą daryti išvadą, kad teatro vadovo elgesys aktoriaus atžvilgiu peržengė įprastos darbdavio kritikos, reiklaus vadovavimo ar darbuotojo drausminimo ribas“, – pranešime cituojama E. Masiukienė.
„Nustatyti veiksmai pasižymėjo darbuotojo viešu menkinimu, jo asmenybės ir gyvenimo būdo aptarinėjimu kitų darbuotojų akivaizdoje, hierarchinio pranašumo demonstravimu, žeminančio pobūdžio pasisakymais bei darbuotojui psichologinę įtampą sukėlusiu bendravimo būdu. Toks elgesys pagal savo objektyvų pobūdį atitinka Darbo kodekse apibrėžto psichologinio smurto ir priekabiavimo požymius“, – nurodė ji.
LRT naujienų portalas rašė, kad dėl galimo mobingo į VDI kreipėsi aktorius Mindaugas Ancevičius, jo teigimu, vadintas šunimi, gyvuliu, chamu, sulaukęs siūlymų palikti teatrą. Inspekcijai nenustačius mobingo požymių, aktorius jos sprendimą apskundė teismui.
Savo ruožtu teatro vadovas Antanas Venckus nacionaliniam transliuotojui nekomentavo situacijos, kol vyksta teisminiai procesai. Jis J. Miltinio dramos teatrui vadovauja nuo 2020-ųjų, antrąją kadenciją pradėjo 2025 metais.
Aktorius bylos medžiagoje teigė, kad teatro vadovas jį žemino, užgauliojo, spaudė ir apsunkino darbo sąlygas įvairiais laikotarpiais nuo 2023 metų iki darbo santykių pabaigos 2025 metais.
VDI atstovas teisme nurodė, kad inspekcija nustatė tam tikrus darbdavio pareigų smurto ir priekabiavimo prevencijos srityje pažeidimus ir teatro vadovui pateikė reikalavimą juos pašalinti, bet nematė pagrindo taikyti administracinę atsakomybę.
Pasak teismo, A. Venckus su aktoriaus skundu nesutiko.
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