Užkalnis skelbia Zuoko biografiją: tokios knygos dar nesu rašęs

Andrius Užkalnis sako, kad jo vienuoliktoji knyga gimė nelengvai: rašyta ketverius metus, daugybė ilgų pokalbių ir krūvos archyvinės medžiagos. Straipsniai iš spaudos, teisėsaugos pažymos, dienoraščiai, draugų liudijimai, nuotraukos, ištraukos iš dokumentų, kurie visi buvo prieinami, tik gal ne visi atitiko Artūro įvaizdį ar sukurtas apie jį legendas, istorijas ir miesto mitus.
„Tai nėra nešališka biografija. Objektyvi gali būti nebent VMVT ataskaita apie švarą šašlykinės virtuvėje, bet ne gyvo žmogaus gyvenimo, karjeros ir pasiekimų vertinimas. Artūras mano draugas, aš to neslepiu ir atvirai deklaruoju, ir jis man labai padėjo, pasakodamas viską ir parodydamas dokumentinę medžiagą, kurios nežinojau esant, ir kurios nebūčiau radęs, jei nežinočiau, kur ieškoti”, – sakė Andrius.
Knygoje ne tik Artūro pasiekimai, avantiūros ir Vilniaus ir Lietuvos naujausios istorijos enciklopedija (net išsami Valdo Adamkaus pasiryžimo kandidatuoti ir išrinkimo istorija, kuri buvo Zuoko projektas). Čia ir detalūs užkulisiai apie visas garsiausias kontraversijas, bylas ir intrigas.
„Artūras netildė nė vieno klausimo ir nevetavo nė vienos temos”, – sakė Užkalnis. Pasak jo, labai daug skaitytojų liks nustebę, pamatę senus mitus kitu kampu. „Aš taip pat nustebau: labai daug ko nežinojau“.
A. Zuokas juokiasi, išgirdęs vertinimus, ar tai nebus jo biografijos plovimas.
„Jei bet kuris politikas norėtų išsiskalbti biografiją, tai Andrius Užkalnis su savo neramia ir pašaipia reputacija būtų paskutinis autorius, į ką jis kreiptųsi. Užsakomosios knygos niekas nerašytų ketverius metus, nekankintų manęs pokalbiais ir begaliniais tikslinimais, ir tikrai neminėtų personažui nemalonių ir nepatogių temų”.
Tačiau, sako Artūras, bet kas galės pats paskaityti ir pareikšti savo nuomonę. „Man knyga patiko, aš nebijau sunkių pokalbių ir prieštaringų vertinimų. Nuo jų gyvenimas įdomesnis.”
Knyga pasirodys rugsėjo viduryje. Ją išleido Andriaus Užkalnio leidykla UAB OŽIUKAS, jau priimanti išankstinius užsakymus knygai su autografu – [email protected].
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