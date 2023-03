V. Kandinskio meno kūrinys „Murnau Mit Kirche II“ parduotas už rekordinę sumą

1910 metais nutapytame paveiksle, vaizduojančiame spalvingą Vokietijos Munau prie Štafelzės miestelį ir bažnyčios bokštą, stūksantį tarp Bavarijos Alpių viršūnių, o vaizdas byloja apie dalininko posūkį į abstrakcijos sritį.

Šis paveikslas kadaise puošė žydų poros Johannos Margarethe Stern (Johanos Margaretės Stern) ir Siegberto Sterno (Zigberto Sterno), tekstilės įmonės įkūrėjų, namų valgomąjį.

XX amžiaus trečiajame dešimtmetyje būdami Berlyno kultūrinio gyvenimo centre, o savo draugų rate turėję vokiečių literatūros grandą ir 1929 metų Nobelio literatūros premijos laureatą Thomą Manną (Tomą Maną), rašytoją Franzą Kafką (Francą Kafką) ir fiziką Albertą Einsteiną (Albertą Einšteiną), jie sukaupė maždaug 100 tapytų paveikslų ir piešinių.

S. Sternas mirė 1935-aisiais dėl natūralių priežasčių. Jo žmona pabėgo į Nyderlandus, bet 1944-ųjų gegužę mirė Aušvice po to, kai pateko į nacių nelaisvę.

„Murnau Mit Kirche II“ tik prieš dešimtmetį buvo aptiktas Nyderlandų Eindhoveno miesto muziejuje, kuriame jis buvo saugomas nuo 1951-ųjų.

Pernai jis buvo grąžintas Sternų šeimos paveldėtojams, iš kurių trylika artimųjų pasidalys gautas lėšas. Vienas iš jų slapstėsi karo metais.

„Niekas nepanaikins praeities skriaudų“, – teigiama šeimos išplatintame pareiškime.

Jie pridūrė, kad paveikslo grąžinimas buvo „nepaprastai svarbus, nes tai – pripažinimas ir dalinis žaizdos, kuri iš kartos į kartą liko atvira, užpildymas“.

Be to, šio aukciono metu buvo parduotas Edvardo Muncho (Edvardo Munko) 1906 metais sukurtą paveikslą „Šokis paplūdimyje“ („Dance on the Beach"), kuris buvo slepiamas nuo nacių Norvegijos miške esančiame tvarte ir dėl kurio buvo sudarytas susitarimas dėl restitucijos.

E. Muncho paveikslas buvo parduotas už 16,9 mln. svarų sterlingų (19 mln. eurų).

Frantiseko Kupkos (Františeko Kupkos) 1912 metais sukurtas paveikslas „Complexe“, kuris kadaise priklausė aktoriui Seanui Connery (Šonui Koneriui), parduotas už 4,6 mln. svarų sterlingų (5,18 mln. eurų). Gautas pelnas bus skirtas Škotijoje ir Bahamuose veikiančiam S. Connery fondui.

Šis sandoris yra dalis Londone rengiamų aukcionų, skirtų moderniam ir šiuolaikiniam menui, serijos.