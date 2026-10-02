Varėnoje atidarytas septynioliktasis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis

Senosiose Varėnos kapinėse susitikę teatralai aplankė režisierės kapą, prisiminė jos asmenybę, kūrybinį palikimą ir ypatingą D. Tamulevičiūtės ryšį su Dzūkija. Ne vieną Lietuvos teatro kūrėjų kartą išugdžiusi režisierė yra viena svarbiausių asmenybių, formuojančių Varėnos kultūros tapatybę.
Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje už D. Tamulevičiūtę aukotos šv. Mišios. Po jų Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta dėkojo festivalio komandai už teatro šventę Varėnoje: „Tikiu, kad joje sulauksime naujų, įdomių, svarbių pastatymų, bus gera įsilieti į menų sintezę, pajusti teatro vibracijas, kurios mus vienija ir skatina ieškoti sprendimų realiame gyvenime.“
Po šv. Mišių bažnyčioje surengtas kompozitorės, kanklininkės Vaivos Dunaitytės ir fleitininkės Mėtos Liepos Kvedaravičiūtės koncertas.
„Dalia Tamulevičiūtė yra Varėnoje, mes apie ją kalbame, ją prisimename, yra jos mokinių, žmonės dar prisimena spektaklius. Didžiausias šio festivalio išskirtinumas – esame festivalis ir turime savo globėją Dalią“, – taip Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalį apibūdina jo koordinatorė Judita Ikasalienė.
Vakare Varėnos kultūros centre įteiktas apdovanojimas šių metų Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso nugalėtojui. Lietuvos kultūros ministerijos konkursą šiais metais laimėjo Oskaro Koršunovo teatro kūrybinė komanda, sukūrusi eskizą pagal dramaturgės Marijos Dautartaitės pjesę „Urna“.
Premiją konkurso nugalėtojai M. Dautartaitei įteikė Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Tomas Juočys ir Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso komisijos pirmininkas, režisierius O. Koršunovas.
Įteikdamas premiją ir specialųjį Kultūros ministerijos prizą, viceministras T. Juočys neabejojo, kad laimėtojos parašyti žodžiai teatro scenoje skambės įtaigiai, o kitais metais žiūrovai turės galimybę pamatyti puikų spektaklį.
„Labai didžiuojuosi būdama šioje scenoje. Niekada neįsivaizdavau, bet svajojau. Svajonės pildosi. Kitais metais, tikėkimės, parengsime premjerą. Simboliška, kad šių metų premjera „Chapel B“ kalba apie atsisveikinimą, mano „Urna“ – taip pat. Tai, kad ši tema atsiranda spektakliuose, matyt, rodo, jog mums reikia reflektuoti – pandemija, karas atnešė daug netekčių. Galbūt teatras ir bus toji saugi erdvė, kurioje galėsite ramiai, iš žiūrovų salės, pamąstyti, kaip atsisveikinimai veikia jūsų gyvenimus“, – atsiėmusi prizą kalbėjo dramaturgė M. Dautartaitė.
„Gražus festivalis, gražus jo pavadinimas ir misija graži – man atrodo, dar nuo Antikos laikų teatrams konkuruoti yra svarbu. Tai ragina mus žengti pirmyn, ieškoti naujų išraiškos formų. D. Tamulevičiūtę pažinojau asmeniškai, esu jai dėkingas, kad ji nepriėmė manęs studijuoti aktorystės, o paragino rinktis režisūrą. Taigi jos dėka, ačiū Dievui, netapau aktoriumi, tapau režisieriumi“, – scenoje sakė O. Koršunovas, žiūrovams Varėnoje priminęs, kad būtent čia spektakliu „Chapel B“ prasideda naujasis OKT teatro sezonas.
Iškilmingai Varėnos kultūros centre atidarytas Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis šių metų kelią pas žiūrovus pradėjo 2025-ųjų konkurso nugalėtoju – režisieriaus Jauniaus Juodelio pagal Antano Škėmos romaną „Balta drobulė“ sukurtu spektakliu „Chapel B“. Spektaklį drauge kūrė O. Koršunovo teatras ir teatras „Utopia“.
Kartu su „Chapel B“ premjera Varėnoje startuoja ir naujasis OKT teatro sezonas, pavadintas „Kodas: LT“. Spektaklio kūrybinė komanda scenoje nagrinėja žmogaus vienatvės, meilės, mirties, absurdo ir prasmės paieškų temas.
Praėjusių metų konkurso nugalėtojas, režisierius J. Juodelis sako, kad A. Škėmos kūrinys ir šiandien nepraranda aktualumo. „Baltoje drobulėje“ kalbama absoliučiai klasikinėmis temomis. Mirtis, meilė, absurdas, tačiau mūsų spektaklyje išryškėja gyvenimo prasmės ieškančio ir jos nerandančio žmogaus tema.“
Režisierius ir aktorių komanda, nusprendę į teatro sceną perkelti A. Škėmos sukurtą Antano Garšvos pasaulį, ieškojo asmeninio santykio. „Svarbiausia mums buvo surasti asmeninį skausmą, perkelti asmeninį požiūrį į kūrinį. Galų gale mes juk spektaklius iš tiesų statome ne apie kitus, o apie save“, – sako J. Juodelis, pridurdamas, kad jam svarbu pristatyti savo spektaklį Varėnoje, Dalios Tamulevičiūtės teatrų festivalyje.
Lietuvos teatro istorijoje D. Tamulevičiūtė yra tarsi grindinys, kuriuo toliau keliauja teatro kartos: „Jeigu nebūtų jos, nebūtų Nekrošiaus. Jeigu nebūtų Nekrošiaus, nebūtų Koršunovo, jeigu nebūtų Koršunovo, nebūtų šiuolaikinio teatro“, – sako režisierius.
Rugsėjo 30–spalio 29 d. Varėnoje bus parodyta net septyniolika teatro istorijų. Scenoje susitiks patyrę teatro aktoriai iš didžiųjų Lietuvos teatrų, jauni kūrėjai, teatro gerbėjai ir tie, kurie dar tik atranda profesionalųjį scenos meną. Programoje – premjeros, publikos pamėgti ir kritikų įvertinti spektakliai, komedijos, dramos, monospektakliai, socialiai jautrios istorijos ir kūriniai šeimai. Net penkis spektaklius festivalio organizatoriai skiria vaikams ir jaunimui.
Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio programa šiais metais kviečia į pokalbį apie tai, kas taip dažnai tarp mūsų lieka nepasakyta. Apie žmogaus santykį su kitu, atmintį, pasirinkimus, vienatvę, bendrystę ir skirtingas patirtis.
Spalio 29-ąją festivalį uždarys iškilmingi laureatų apdovanojimai. Pabaigos vakarą paaiškės, kurie spektakliai festivalio komisijos ir žiūrovų buvo išrinkti geriausiais.
Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė. Festivalio programą rasite čia: www.daliatamuleviciute.lt.
Naujausi komentarai