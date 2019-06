Vasara su bėgūnais, undinėmis ir mėnulio tigrais (knygų apžvalga)

Vasaros naujienos

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla šią vasarą siūlo skaityti žaibiškai populiarėjantį, šmaikštų Beth O'Leary romaną „Atskirai kartu“, matematikės Eugenios Cheng mokslo populiarinimo knygą „Logikos menas“, britų rašytojos Penelope Lively moderniąja klasika tapusį romaną „Mėnulio tigras“ ir provokuojantį Liz Lawler psichologinį trilerį „Neprabusk“.

Naująja Jojo Moyes vadinamos Beth O'Leary romanas „Atskirai kartu“, iš anglų k. vertė Viktorija Uzėlaitė

Tiems, kuriuos emociškai įtraukė, sužavėjo romanas „Eleonorai Olifant viskas gerai“, įtrauks ir ši knyga (vertimo teisės parduotos net 35 šalims!), kupina subtilių įžvalgų ir žavaus humoro. Romano veikėjų padėtį apibūdinkime taip: Tifė ir Leonas gyvena tame pačiame bute. Miega toje pačioje lovoje. Ir niekada nėra susitikę. Daugybės šalių skaitytojai nuomone – tai smagi ir jaudinanti knyga! Autorę literatūros apžvalgininkai jau pakrikštijo naująja Jojo Moyes, nes šioje knygoje aptiko visas „Aš prieš tave“ sudedamąsias dalis.

Apmaudu, kad Eugenios Cheng knygą „Logikos menas“ perskaitys ne kiekvienas, iš anglų k. vertė Vytautas Grenda

Kaip aiškiai mąstyti nelogiškame pasaulyje? Tokia šios linksmos knygos paantraštė. Eugenia Cheng – garsi matematikė, mokslininkė, pianistė (!) ir puiki paskaitininkė (žr. How to Think Like a Mathematician - with Eugenia Cheng). Kuo naudinga knyga, pagalvosite... Kaip veikia vidinė logika, kodėl alogiškumai gyvybiškai svarbūs, kaip logika ir alogiškumai padeda susivokti aklo prisirišimo, teisuoliškumo ir manipuliacijų kupinoje tikrovėje, kai mus norima suklaidinti – atsakymai jums bus tikrai naudingi, ypač kai pravers melagingų naujienų persunktame ir dažnai alogiškame mūsų pasaulyje.

Penelope Lively „Mėnulio tigras“ – unikali knyga apie nenuspėjamą moterį, toli pralenkusią savo laiką, iš anglų k. vertė Violeta Tauragienė

Garsi britų rašytoja. Romanas, tapęs moderniąja klasika. 2018-aisiais minint 50-ąsias premijos fondo įkūrimo metines, įtrauktas į trumpąjį Auksinės „Man Booker“ premijos sąrašą. Nurungė tokių rašytojų kaip S. Rushdie, K. Ishiguro ir J. M. Coetzee romanus.

Knygoje pasakojama apie Klaudiją Hempton, ambicingą, garsią istorikę, buvusią karo korespondentę, į gyvenimo pabaigą pasakojančią dukteriai savo jaunystės meilės istoriją. Susitikę Egipte Antrojo pasaulinio karo metais Klaudija ir Tomas įsimyli, kankinasi iš pavydo, kol galiausiai likimas gražią porą išskiria visiems laikams, Klaudijai lieka vienintelis prisiminimas – „Mėnulio tigras“, rūkstanti apsauginė spiralė nuo vabzdžių.

Kvapą gniaužiantis, provokuojantis psichologinis Liz Lawler trileris „Neprabusk“, Iš anglų k. vertė Ieva Balčiūnaitė

Tai debiutinis kūrinys, pelnęs rašytojai didelę sėkmę ir kaipmat išgarsinęs. Praplėšusi akis gydytoja Aleksa Teilor pamato, kad yra prijungta prie lašelinės, ji guli ant operacinės stalo aukštai pakeltomis kojomis. Priešais stovintis vyriškis su chirurgine kauke aiškiai ne chirurgas. Vyriškis ramiai ir nuodugniai papasakoja, ką ketina jai padaryti...

Pabudusi moteris atpažįsta dvi koleges ir kaipmat praneša, kad buvo išprievartauta. Policija reaguoja skeptiškai, Aleksos pasakojimu ima abejoti net jos vaikinas. Niekas, regis, ja netiki, kol galiausiai ji pati sudvejoja...

Naujienos jau knygynų vėsoje

Pernai metų „Man booker“ laureatės Olgos Tokarczuk knyga „Bėgūnai“, Iš lenkų k. vertė Vyturys Jarutis

Autorė – ryški, sąmojinga, lakios vaizduotės šiuolaikinė lenkų literatūros žvaigždė, lietuvių pamilta už romanus „Praamžiai ir kiti laikai“, „Dienos namai, nakties namai“.

Kas verčia žmogų keliauti, kodėl pasaulis toks nerimstantis? Atsakymą, regis, turėjo XVII a. egzistavusi, dar ir šiandien gyva Rusijos sentikių bėgūnų sekta, tikėjusi, kad nuo piktosios dvasios, blogio gelbsti nuolatinis judėjimas prieš srovę. Knygos veiksmas šokinėja nuo XVII a. iki šių dienų, ji – lyg atskirų, pramanytų ir tikrais faktais paremtų miniatiūrų vėrinys.

Pasakojimu apie bėgūnus Olga Tokarczuk dalijosi 2017-ųjų vasarą Nidoje, T. Manno festivalyje.

Visa, kas atrodo kaip stebuklas, kasdienybės stebuklas – Jurgos Tumasonytės apsakymai „Undinės“

Moderniosios prozos autorė, savito estetinio skonio rašytoja. Jurga debiutavo trumposios prozos knyga „Dirbtinė muselė“ (2011), apdovanota Kazimiero Barėno literatūros premija už nebanalų, ironišką žvilgsnį į realybę ir patrauklią stilistiką. Autorę pažįstame iš gausių ir įdomių interviu su kultūros žmonėmis.

„Undinėse“ autorė pasuka į didesnės apimties kūrinius – apsakymus. Čia rasite įdomių personažų, vykusiai perteiktų jausmų dramų, moralės ir požiūrių susikirtimų, tikroviškų pasakojimų, kartais su magiškosios fantastikos ir magiškojo realizmo elementais, meistriškai sudėliotais prasminiais akcentais.

Nenuspėjamų siužeto posūkių karalienės Erin Kelly trileris „Jis pasakė. Ji pasakė“, iš anglų k. vertė Ieva Albertavičienė

Nepriklausomos britų žurnalistės ir psichologinių trilerių autorės romanas. Jis pirmiausia kalba apie tai, kokių melų prikuriame, kad apsisaugotume, ko griebiamės, kad įtikintume savąja istorijos versija.

Knygos veikėjai įsimylėjėliai Kitas ir Lora vyksta į Kornvalį stebėti visiško saulės užtemimo, nes Kitas – užtemimų „medžiotojas“. Po užtemimo Lora tampa, kaip pati mano, brutalaus užpuolimo liudytoja. Policijai ji tvirtina viena, užpuolikas – ką kita, o auka atrodo netgi dėkinga... „Užburianti. Hipnotizuojanti. Nepamirštama,“ – knygą apibūdino Gillian Flynn, trilerio „Dingusi“ autorė.

„Mirtis moko gyventi visavertį gyvenimą“, teigia Frank Ostaseski savo knygoje „Penki kvietimai“, iš anglų k. vertė Vita Mikelionienė

Šią jautrią knygą parašė pripažintas atjaučiamosios slaugos mokytojas, vienas Zen hospiso projekto San Fransiske steigėjų, prie mirties slenksčio palydėjęs daugybę žmonių. Už ilgametę pagalbą mirštantiesiems ir jų šeimoms F. Ostaseskiui pagarbą yra išreiškęs Dalai Lama.

Gilią patirtį, aprašytą knygoje, galėjo sukaupti tik bebaimis, ramus ir pakantus žmogus. Daugumą tikrų pasakojimų perskaitysite kaip paraboles – išmintingas istorijas, kurios kiekvienam žmogui padės gyventi tikslingiau ir išmintingiau.

Verta prisiminti

„Kaip įveikti puikybę, išmokti mylėti ir atleisti?“ – klausia rašytoja Birutė Jonuškaitė romane „Maestro“

Rašytoja – ryškių moterų charakterių, aistrų ir jausmų vaizduotoja, o naujausiame romane – populiariosios „Marantos“ tęsinyje – ji aprašo prieštaringą vyro pasaulį.

Turtingų pramonininkų vienturtis sūnus Viktoras nuo vaikystės patiria skaudžių išgyvenimų, vienatvę, karo baisumus, jo nemyli motina ir išduoda mylima moteris. Paslaptingasis Maestro iki pat mirties žaidžia su gyvenimu, atsiduodamas tik tapybai, nuolat ilgisi meilės.

Romaną lydi „Marantos rašymo dienoraštis“ – autorės pokalbiai su personažais, asmeninių patirčių detalės, apmąstymai apie kūrybos ir meilės sąveiką, kūną ir sielą, laikinumą ir amžinybę.

Širdis nepamiršta, kas mes esame iš tiesų – Lisa Wingate romanas „Kol nepriklausėme jums“, iš anglų k. vertė Austėja Banytė

Ši buvusios žurnalistės, parašiusios per 20 itin sėkmingų romanų, knyga – JAV ir visame pasaulyje sulaukęs kūrinys, ilgam įsitvirtinęs perkamiausių knygų sąrašuose ir iki šiol keliantis diskusijas.

Remdamasi tikrais, skandalingais įvykiais – Memfyje praeito amžiaus pirmoje pusėje įvaikinimo organizacijos direktorė Georgia Tann grobdavo neturtingųjų vaikus ir parduodavo į įvairius Amerikos kampelius pasiturinčioms šeimoms – autorė pateikia jaudinantį, pribloškiantį, o kartu įkvepiantį pasakojimą.

William Kent Krueger romanas, vertas tapti literatūros klasika „Kasdienė malonė“, iš anglų k. vertė Goda Bulybenko, vertimo bendraautoris Gediminas Pulokas

Autorius išgarsėjo Korko O'Konoro serijos detektyviniais romanais, bet 2014 m. pasirodžiusi kitokia, serijai nepriklausanti „Kasdienė malonė“, susirinko daugybę garsių premijų, tapo Metų knyga, buvo pavadinta tylia, širdį apvalančia meditacija. „Romanas taps literatūros klasika“ – teigia įtakingas kultūros leidinys „Bookreporter“.

Naujojo Brėmeno miestelyje 1961-ųjų vasara – vilčių metas. Bet Frenkui Dramui ji negailestinga. Mirtis palietė visą trylikamečio šeimą – tėvą pastorių, aistringą, meniškos prigimties motiną, į Džiulijardą studijuoti susirengusią seserį Arielę ir išmintingą jaunesnįjį brolį Džeiką. Frenkas subręsta nublokštas į suaugusiųjų pasaulį, kupiną paslapčių, melo ir išdavysčių.

Lyg „Geišos išpažintis“ ir „Bėganti paskui aitvarą“ – Mary Lynn Bracht knyga „Baltoji chrizantema“ iš anglų k. vertė Anita Kapočiūtė

Jaunos korėjiečių kilmės amerikiečių rašytojos prozos debiutas, sulaukęs didžiulės sėkmės.

Pasakojama Vakarų pasaulyje mažai girdėta istorija apie šimtus tūkstančių Korėjos moterų ir mergaičių, Antrojo pasaulinio karo metais Japonijai kolonizavus Korėją, patekusias į Japonijos armijos seksualinę vergiją.

Korėja, 1943-ieji. Šešiolikmetė Hana visą gyvenimą praleido Japonijos okupuotoje šalyje. Ji nardytoja, henajo, ieškanti kriauklių ir austrių. Mergina nuo japonų kareivio išgelbsti jaunesniąją seserį Emi, bet patenka į Mandžiūriją ir tampa „paguodos moterimi“. Daugybę metų Emi prisimena sesers auką ir mėgina susitaikyti su kaltės jausmu.